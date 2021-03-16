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В США родился младенец с антителами к Covid-19, полученными от матери
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"Разбитые мечты и нарушенные обещания". Реально ли сейчас построить космоплан?
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Правда ли, что поговорка ”первый блин комом” связана с медведями?
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Проигранная дуэль? Британские танки не ровня российским, говорят депутаты в Лондоне
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Убийство Сары Эверард побудило тысячи британок выступить против насилия. Нескольких из них задержали
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"Нежелательный форум". В Москве на съезде муниципальных депутатов задержали 200 человек
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Лазейка в законе позволяет не платить по долгам с пенсионных накоплений
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Медвежья услуга | Могут ли мошенники использовать фото потерянных документов
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Жительница Таллинна переживает: у соседа накопился большой долг за квартиру. Что делать?
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ВОЗ: Нет причин отказываться от вакцины AstraZeneca
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Вязание и плавание. Чем Мишель Обама собирается заняться на пенсии
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Клавиатуры для эстонских фортепиано делает глухой человек
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Особенности "британского" штамма коронавируса: сильнее кашель и утомление, реже — потеря обоняния
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Биткоин — пузырь, который лопнет? Почему криптовалюте угрожают ее гигантские энергозатраты
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Роковые яйца. История скандальной выставки Фаберже в Эрмитаже и тех, кто за ней стоит
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Джен Псаки: Россия пытается подорвать доверие к западным вакцинам
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Не только 8 марта. Какие еще праздники в честь женщин есть в мире
Изменения в законе: три важные поправки, которые касаются арендаторов и арендодателей
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Женский день 8 марта: как он появился и зачем он нужен? 7 неочевидных фактов
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Женщине выплатили декретные меньше минималки, хотя у нее была хорошая зарплата: почему так произошло?
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ДНЕВНИК СЧАСТЬЯ | Как я доверилась науке и две недели пыталась быть счастливой
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Венесуэла выпустила банкноту в миллион боливаров. Но она стоит всего полдоллара
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"Летучий голландец": в Корнуолле замечен парящий в небе корабль
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Женщина, пробившая стеклянный потолок. Жизнь Каи Каллас — одно бесконечное самоутверждение
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Герцогиня Сассекская Меган опечалена обвинениями в издевательствах над прислугой
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ВИДЕО | История любви. Как медсестра и полицейский нашли друг друга, приехав на вызов в закусочную
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Родителей предупредили о призывах к суициду среди подростков в ТикТоке. Что об этом известно?
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