Правда ли, что Ермак заплатил $27 млн, чтобы попасть в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time?

17 апреля журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, в который в 2024 году редакция включила и руководителя Офиса украинского президента. Ермак стал единственным представителем Украины в списке и попал в категорию « Лидеры », где среди прочих представлены Юлия Навальная, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Аргентины Хавьер Милей. Небольшую сопроводительную статью про Ермака для журнала подготовил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «В течение последних двух лет я тесно сотрудничал с Андреем Ермаком по вопросам долгосрочной безопасности Украины. Я воочию убедился в том, какую огромную работу он проводит для укрепления поддержки Украины во всём мире», — написал он.

Подобные публикации об Андр ее Ермаке, якобы купившем себе место в ежегодном списке самых влиятельных людей мира по версии Time, завирусились 19 апреля. В Telegram-канале телеведущей Олеси Лосевой (25 000 прос мотров на момент написания этого разбора) история изложена так: „Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы Time внесли их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрей Ермак. Средний чек за такое место от $10 до $30 млн, Ермаку это стоило $27 млн. Главред Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что так Ермак получает политические очки, чтобы претендовать на место [Владимира] Зеленского, потому что в конце мая Зеленский может перестать исполнять свои обязанности, в том числе „по причинам, связанным со здоровьем““. В посте приведена и полутораминутная видеозапись с логотипом BBC.

В вирусном ролике о том, что Ермак попал в рейтинг Time благодаря взятке, показан логотип, а также вступительная и заключительная заставки видеосюжетов BBC. Сама запись представляет собой нарезку архивных фото и видео, поверх которых наложены англоязычные титры.

Место Андрея Ермака в топ-100 от Time может стоить $27 млн.

Журналисты Bellingcat заполучили список людей, которые заплатили за то, чтобы попасть в рейтинг самых влиятельных людей 2024 года. Около 12 человек заплатили от $10 млн до $30 млн за место в Time 100. Среди имён, полученных редакцией Bellingcat, был и Андрей Ермак, глава администрации президента Украины. Согласно информации, люди, известные своими связями с Ермаком, заплатили за место $27 млн. Сюда также включён официальный комментарий бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Андерс Фог Расмуссен назвал Ермака „человеком, который играл центральную роль в обеспечении работы правительства“. В 2024 году Андрей Ермак стал единственным украинским политиком, вошедшим в Time 100. Публикация в журнале Time может стать одним из первых серьёзных шагов Ермака, направленных на повышение его авторитета как среди западных элит, так и среди внутренней аудитории. Элиот Хиггинс настаивает на том, что это следует рассматривать исключительно как начало прямой конфронтации с Владимиром Зеленским. „Такое невозможно без поддержки со стороны США, — подчёркивает Элиот Хиггинс. — Это ещё одно подтверждение достоверной информации о том, что уже летом Зеленский не сможет исполнять свои обязанности, в том числе и по состоянию здоровья“.

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Ни в одной из упомянутых выше заметок и постов нет ссылки на оригинальные публикации с видео или расследованием. «Проверено» изучило сайт и официальные соцсети BBC (Facebook, X, YouTube), однако нам не удалось найти там подобный ролик о Ермаке. На ресурсах Bellingcat (сайт, X) расследование о попадании советника Зеленского в список самых влиятельных людей мира также отсутствует.