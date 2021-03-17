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Эстонский экспресс
В ситуации широкого распространения коронавируса следует избегать использования наличных
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На рынке недвижимости дефицит: количество предложений упало до минимума за десятилетие
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Госконтроль: если ситуация не улучшится, Эстонии будет угрожать штраф за мусор
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Молодая бизнес-леди спасает старейший в Латвии косметический бренд. Рядом с Олегом Осиновским проявляет себя как независимый предприниматель
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В этом году в Эстонии отремонтируют более 2000 километров дорог
(2)
Проекту российского бизнесмена может угрожать штраф от властей Таллинна
(14)
Не ведитесь! Орудуют мошенники, которые предлагают быстрый способ заработать
(20)
10 фактов, которые полезно знать о реформе второй пенсионной ступени
(9)
Google запускает в Эстонии программу обучения, чтобы помочь восстановлению экономики
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Хотите избавиться от ненужных вещей? В Таллинне и Тарту за ними приедет такси
Размер дополнительного госбюджета составит 641 млн евро. На что пойдут деньги?
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Налогово-таможенный департамент приглашает на курсы для владельцев э-магазинов
Невероятно! На рынке квартир во втором полугодии прошлого года было установлено несколько рекордов
Alexela открыла в Тарту новую заправку CNG
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ФОТО | Именно здесь появится магазин IKEA за 23 млн евро, который может изменить мебельный рынок Эстонии
airBaltic возобновляет рейсы в города Украины и планирует уже в конце марта восстановить авиасообщение с Москвой, Петербургом и Тбилиси
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Технологии будущего: эстонское предприятие построит в Ласнамяэ завод за 20 млн
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Дополнительный бюджет объемом не менее 600 млн евро планируют направить в Рийгикогу в четверг
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Коронавирусный год принес популярность э-коммерции и неопределенность в сфере туризма и развлечений
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Магазин IKEA под Таллинном откроется раньше, чем предполагалось
Ипотека для молодежи, покупка загородного дома и поручительство KredEx: ответы на самые частые вопросы о жилищных кредитах
Bitcoin снова обновил рекорд
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ВАЖНО | Ремонт и перепланировка: в каких случаях нужны проект и согласие соседей, а в каких — нет
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Лазейка в законе позволяет не платить по долгам с пенсионных накоплений
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Вопрос читателя: может ли работодатель в связи с коронавирусными ограничениями в одностороннем порядке изменять рабочий график?
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”Не опоздайте в школу!” Узнайте о возможностях обучения
На автозаправках Circle K сотрудники скорой могут получить бесплатный горячий напиток
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Эстонский скульптор Тауно Кангро продает свою известную гранитную виллу по невероятной цене
Жительница Таллинна переживает: у соседа накопился большой долг за квартиру. Что делать?
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Год после введения чрезвычайного положения: чем нынешний кризис отличается в худшую сторону от прошлогоднего
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Lux Express временно сокращает количество отправлений на внутренних маршрутах
В Латвии открывается "русский Lidl"
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ФОТО | В прошлом году в продаже в Эстонии обнаружили восемь опасных товаров — среди них пять детских
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Ситуация с коронавирусом заставила эстоноземельцев задуматься о покупке частных домов
Аналитик: ближайшие месяцы будут для экономики Эстонии трудными. Что поддерживает ее на плаву?
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Жажда прибыли или забота о людях? Известный строительный продлил время работы в преддверии ограничений
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ГАЛЕРЕЯ | В торговом центре Ülemiste магазины продолжают работу — как так получилось?
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Глава airBaltic: любой кризис когда-то заканчивается, летом будем выполнять полеты по 75 направлениям
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ГРАФИКИ | Деньги из бюджета: на что тратят финансы Эстония и соседние страны?
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На новых вебинарах Кассы по безработице можно получить ответы на вопросы, связанные с сокращением
Конторы Swedbank в период ограничений останутся открытыми, но порядок обслуживания изменится
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