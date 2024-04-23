ЭСКИЗ | Новый магазин Lidl в T1 будет расположен на первом этаже

Новый магазин Lidl будет расположен в части Т1, выходящей на центр города. Торговая площадь составит 1400 квадратных метров, а общая арендная площадь – 2100 квадратных метров. Это первый в Эстонии магазин Lidl, который будет расположен в торговом центре.

Tallinna Ehitustrust является строительным партнером T1, руководящим проектированием и выполняет ряд строительных работ в рамках реконструкции центра. Ранее Tallinna Ehitustrust уже построил для Lidl шесть магазинов, расположенных в Таллинне, Пярну, Нарве, Раквере и Курессааре. В настоящее время компания ведет строительство нового Lidl в Таллинне на Мустамяэ теэ.

„Команда Ehitustrust имеет опыт строительства нескольких крупных торговых центров, например, Lõunakeskus в Тарту. Строительство магазина Lidl в Т1 – серьезный и ответственный проект, подготовительная работа над которым уже идет. Первые видимые изменения произойдут в мае, когда мы начнем преобразование существующих площадей и подготовку к строительству“, - сказал член правления Tallinna Ehitustrust Ээрик Сташкевич.

„В ходе обновления Т1 Ehitustrust зарекомендовал себя в качестве профессионального партнера. Опыт Ehitustrust в работе с объектами в сфере торговли гарантирует, что при обновлении центра и строительстве магазина Lidl мы сотрудничаем с отличным партнером“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

Хыбе добавил, что в будущем в Т1 будут работать два супермаркета – действующий здесь с самого начала Selver и новый Lidl: „Клиенты от этого только выиграют, а привлекательность T1 вырастет“.

В марте 2024 года Lidl Eesti OÜ и собственник центра Т1 Lintgen OÜ подписали договор об открытии магазина Lidl в Т1.

Основанный в 2017 году Tallinna Ehitustrust OÜ является дочерним предприятием Ehitustrust AS, чьими последними наиболее значимыми проектами в Таллинне стали высотное здание Skyon, отель L’Embitu, Koge Maja на улице Лоотси и здание K в творческом городке Теллискиви.