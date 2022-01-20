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Житель Вильнюса выиграл в лотерею 24 миллиона евро
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ГРАФИК | Смотрите цену на электричество в воскресенье
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Для приобретения энергоэффективного жилья теперь есть специальный зеленый жилищный кредит
Скачки цен на отопление: в ближайшие месяцы в десятках регионов Эстонии стоимость обогрева жилья станет еще выше
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46
ГРАФИК | Смотрите, сколько будет стоить электричество в субботу!
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Предприятия требуют от правительства компенсации ущерба и срочного пересмотра ограничений
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Мошенники продолжают обманывать жителей Эстонии на тысячи евро
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ФОТО | В Мустамяэ появится 24-этажный небоскреб
"Русское Радио" — самая популярная в Эстонии радиостанция на русском языке
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Осторожно! Мошенники предлагают "помощь" в оформлении ходатайств о компенсации счетов
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Положительная сторона энергетического кризиса: энергоэффективная недвижимость получает явное преимущество
Компенсация расходов на энергию: какие доходы учитываются, а какие — нет
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На сайтах и в приложениях государственного сектора выявлен ряд недочетов
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Крупнейшее возмещение PZU в прошлом году составило почти 90 000 евро: всему виной загоревшаяся в квартире сауна
Подача налоговых деклараций не за горами: проверьте свои документы и PIN-коды!
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Названы катастрофические последствия бума спроса на электричество
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Wise вводит 18-недельный оплачиваемый отцовский отпуск
ГРАФИК | Рекордно низкая цена на электричество будет в четверг утром
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Консультант по жилищным кредитам: с ростом Euribor увеличатся и платежи по кредитам
Быстрая инфляция вынуждает центробанки менять денежно-кредитную политику
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ВИДЕО | "Выход не найден". Центристы и реформисты снова не договорились о мерах поддержки в связи с удорожанием энергоресурсов
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Ходатайство о компенсации расходов подали уже более 20 000 эстонских семей
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Компромисс не найден: Центристская партия и Партия реформ завтра продолжат обсуждение энергетического кризиса
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В самообслуживании Omniva теперь можно оформить посылки, передаваемые курьеру и в почтовом отделении
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Как действовать при несчастном случае на работе и с кого требовать компенсацию ущерба? Отвечает юрист
(3)
Государство выделит крупнейшему проекту экономики замкнутого цикла 1,7 млн евро
(2)
Исследование: рабочие места восстанавливаются, но нехватка специалистов может привести к волне банкротств
(1)
В Таллинне представлено почти 3500 ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление
(9)
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Эксперты советуют: стоит ли подождать или поторопиться с покупкой жилья?
Налоговая объясняет: как правильно платить налоги с арендной платы за квартиру?
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ГРАФИК | Во вторник цена на электричество подскочит почти до 300 евро за мегаватт-час
(24)
Кая Каллас: подождем, сработает ли нынешняя мера поддержки. Если нет, примем дополнительные решения
(63)
ОПРОС | Выяснилось, почему многие не могут вести экологичный образ жизни, хотя хотят этого
Центристы и реформисты не договорились о компенсации расходов на электроэнергию. Что дальше?
(55)
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Суд разрешил крупнейшей в Эстонии гидроэлектростанции продолжить деятельность
(23)
Компенсация счетов: таллиннцы "штурмуют" районные управы звонками и ходатайствами. Самый большой наплыв — в Ласнамяэ
(74)
Кая Каллас извинилась перед центристами и Юри Ратасом
(130)
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Уголовное дело Вячеслава Леэдо направлено в суд
(4)
Карточные платежи по всей Эстонии были нарушены
(20)
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обновлено в 12:56
Женщина получила счет на менее чем 10 евро: ”я годами платила намного больше обладателей биржевого пакета”
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Появилась возможность купить квартиру на Средиземном море с огромной скидкой
(21)
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