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Эстонский экспресс
Самый популярный вопрос о вакцинации в Нарве: какой вакциной будете прививать?
(30)
СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Сколько сейчас стоит аренда двухкомнатной квартиры в самых крупных городах Эстонии?
Катри Райк: показатели по коронавирусу в Нарве в 100 раз хуже, чем год назад. Худшего можно было бы избежать с правильной коммуникацией
(35)
Совместное обращение к жителям Ида-Вирумаа: ситуация критическая, мы должны отменить все запланированные встречи
(124)
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Вакцинация в Ида-Вирумаа: кто-то отказывается, а кто-то записывается на прививку, но в назначенный день не приходит
(28)
Некоторые пациенты коронавирусного отделения Нарвской больницы не хотели вакцинироваться. Они ждали ”Спутник”
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Яна Тоом покидает нарвский округ, Евграфов отозвал заявление о вступлении в Центристскую партию
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Из 819 работников нарвских школ о желании вакцинироваться заявили меньше 200. Директор гимназии объясняет почему
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ФОТО | В кохтла-ярвеской Maxima столпотворение. Как ТЦ Ида-Вирумаа соблюдают новые ограничения
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Яак Ааб представил план распределения средств фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа
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ФОТО | Защитники животных просят помощи в поимке живодера, жестоко убившего собаку
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В Силламяэ водитель погрузчика наехал на человека
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В Кохтла-Ярве из-за утечки газа пострадали мать с ребенком
Предприятие возобновляемой энергии Enefit Green построит парк ветряков в Пуртсе
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Яак Ааб: для работников сланцевого сектора необходимо разработать систему компенсации зарплат
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Гражданин Швейцарии оштрафован в Нарве за нарушение пограничного режима
ФОТО | На нарвский ”Танк” нанесли граффити. ”Падшим героям амфетаминовой войны”
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Lidl продолжает "захватывать" Эстонию. Первые магазины откроются совсем скоро
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В Нарве открываются бесплатные курсы по программированию для детей
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Специалист по недвижимости: в Нарве много пустующих квартир, с этим нужно что-то делать
(6)
Русский театр изменит гастрольный спектакль 28 февраля в Йыхви из-за болезни актера
(2)
Пограничники Нарвы и Причудья получили универсальные гидрокоптеры
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”Я плакала, но ничего не могла доказать” Пенсионерка из Силламяэ жалуется, что ей продали испорченный планшет под видом нового. Что делать в таких случаях?
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Дороги в Ида-Вирумаа стали непроходимыми и опасными: на шоссе Таллинн-Нарва уже произошло несколько аварий
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В Силламяэ под машину попала 92-летняя женщина
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В Кохтла-Ярве в торговом центре произошел пожар
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Очередной морозный рекорд! Утром в Йыхви зафиксировали температуру -30 градусов
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В Ида-Вирумаа назревает мусорная катастрофа: огромная свалка разрастается, власти бессильны
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Нарвские медики: не нужно никого уговаривать, кто хочет — тот сделает прививку
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Экс-мэра Нарвы Евграфова вытесняют из больницы. Ему на смену должен прийти дипломированный медик
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В свете трагического случая в Нарве: напоминаем, наличие датчиков угарного газа обязательно!
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"Я не знаю, для чего это сделано". Куда и зачем уходят депутаты из фракции Kodulinn Narva
(22)
Доставка из онлайн-магазина Rimi теперь доступна и в Ида-Вирумаа
Гибель 12-летней девочки в Нарве: что говорят соседи
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Отец погибшей в Нарве девочки: в доме нарушена вентиляция, надеюсь, виновные будут установлены
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добавлен комментарий Спасательного департамента
ФОТО | В результате пожара сильно пострадал Храм Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу
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это мог быть поджог
В Нарве нашли тело 12-летнего ребенка. Возможно, в доме была утечка газа
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дополнено 19:35
”Цель — получить образование в США и вернуться”. Как молодежь в Ида-Вирумаа создает стартапы и учит школьников программировать
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До февральских каникул в школах Нарвы смогут учиться контактно не более 75% учеников
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”Российские врачи советуют европейскую вакцину” vs ”Лишний раз травить себя не хочется”. Что говорят нарвитяне о вакцинации и "Спутнике-V"
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Организаторам спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вирумаа предлагают пособие
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