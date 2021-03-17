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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | Модрич добил "Аталанту"
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Чемпионка России и участница Кубка мира задержана в Москве с наркотиками
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Капитан питерского хоккейного клуба скончался после попадания шайбы в голову
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Александр Великий: сможет ли устоять "вечный" рекорд Гретцки?
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"Катюша" смолкла
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Балтийский футзал: ковид – главный джокер в колоде плей-офф
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"Нымме Калью" объявил об увольнении замешанного в секс-скандале бразильского тренера
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"Нарва-Транс" начал чемпионат с разгромного поражения от "Пайде"
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Хейки Наби обжаловал в суде первоначальный запрет на соревнования
Министр Рийсало обещает повысить возраст сексуального согласия
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Норвегия выиграла смешанную эстафету, Эстония не доехала до финиша
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"Эпоха заканчивается": блогер RusDelfi о судьбе "Ювентуса" и причинах его вылета из Лиги чемпионов
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ВИДЕО: Аурелио не cмог ответить, спал ли он с другими молодыми футболистками
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ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии проиграл 27 очков УНИКСу
Кто такой угодивший в секс-скандал Фредо Гетулио Аурелио?
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ВИДЕО: "Зенит" и Дзюба одержали первую победу в 2021 году
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"Катюша" попала под санкции. Российским спортсменам запретили песню военных лет
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ВИДЕО: "Левадия" успешно стартовала в чемпионате Эстонии
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ВИДЕО: Большунов выиграл масс-старт за явным преимуществом
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Адвокат попавшего в секс-скандал тренера: мне не нравится, что человека уже заочно осудили
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Президент "Нымме Калью" в свете секс-скандала: единодушно осуждаем домогательства к детям
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Экс-футболистка "Калью": Аурелио делал мне массаж и внезапно схватил за промежность
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Молодая эстонская футболистка 7 лет занималась сексом с бразильским тренером
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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина
Требуется политическое решение. Эстонских олимпийцев надо вакцинировать
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Футзал Беларуси: плей-офф все перевернет
ВИДЕО: ЦСКА продолжает ставить антирекорды, "Барса" одолела "Реал"
Участница Олимпиады Ирина Киккас-Ныомаа о локдауне: детям нужны соревнования, иначе они теряют мотивацию и бросают спорт
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14-летнюю эстонскую футболистку лишил девственности тренер "Калью"?
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Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований
Француз Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии
Норвежец Клэбо принял дисквалификацию и обратился к Большунову
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ФОТО | "Левадия" и "Нарва-Транс" вышли в полуфинал Кубка Эстонии
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Чемпионат Европы: есть первая пятерка финалистов!
Скончался известный шахматный тренер Виктор Касс
ПСЖ выстоял против "Барселоны", "Ливерпуль" разобрался с "Лейпцигом"
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Развитие футзала в мире: равнение на Коста-Рику!
Звезда спортивной журналистики поделилась откровенным фото
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Контавейт проиграла Соболенко в двух сетах и вылетела из турнира в Дубае
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Сенсация! Роналду и "Ювентус" вылетают из Лиги чемпионов!
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Келли Сильдару пренебрегла корона-запретами и смотрела Eesti Laul в большой компании. Пришлось извиняться
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