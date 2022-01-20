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Год президентства Байдена: пандемия, кризисы и неудачные решения
(17)
Нападение России на Украину: экс-политик анализирует шесть возможных сценариев
(90)
61
В Казахстане после беспорядков возбудили 1 822 уголовных дела, погибли 227 человек
(17)
США доставили партию военной помощи Украине
(138)
24
Россиянка утонула в крещенской купели на глазах у своих детей
222
Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года
(75)
Самолет Майами-Лондон развернулся над Атлантикой из-за отказа пассажирки надеть маску
71
"Когда дипломаты говорят, пушки молчат". Что думают эксперты об очередных переговорах России и США
(145)
Эрдоган предложил себя посредником в конфликте вокруг Украины
(42)
В Гане взрывом смело целый поселок — десятки погибших и раненых
Разведка Украины сообщила о переброске танков из России в Донбасс
(178)
45
В Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена. Они завершились раньше, чем планировалось
(188)
существенно дополнено в 16:31
Нийнистё и Путин снова поговорили по телефону — финский президент подчеркнул важность сохранения мира в Европе
(45)
30
В России выявили 49 513 случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии
СМИ сообщили о планах переброски британских военных в соседние с Украиной страны. В их числе и Эстония
(148)
38
Глава МИД Великобритании: Россию ждет в Украине новая Чечня
(144)
Австрия приняла закон об обязательной вакцинации от COVID-19
Самые популярные направления для путешествий в 2022 году по версии Tripadvisor
(5)
41
Германия получила запрос Эстонии на одобрение поставок оружия в Украину
(162)
29
Музеи и театры Нидерландов на день стали парикмахерскими и спортивными залами. Так культурные учреждения протестуют против ковидных ограничений
Ученые выяснили, что устойчивые к антибиотикам бактерии убивают 1,2 млн человек в год
(2)
Соболь обвинила экс-сотрудницу ”Навальный LIVE” в работе на спецслужбы
(76)
38
"Это будет настоящим издевательством над людьми". В России вступил в силу новый закон, коснувшийся граждан Эстонии
112
В Лондоне снимают маски. Англия отменяет большинство мер против COVID-19
450
В России могут запретить операции с криптовалютами
(43)
Команда Навального показала сотни фотографий из "дворца Путина". Интерьеры почти в точности совпадают с 3D-визуализацией из расследования
(125)
COVID-19: Ослабляют ли иммунную систему бустерные прививки?
29
Финская полиция конфисковала 580 тысяч доз амфетамина. Доставкой наркотиков из Нидерландов занимались граждане Эстонии
(6)
В Молдове объявлено ЧП из-за угрозы отключения российского газа
(73)
США разрешили странам Балтии поставлять американское оружие Украине
(103)
КАРТА | Украинская разведка: Россия почти завершила сосредоточение войск у границы
(191)
76
В Таиланде с февраля отменят карантин для прибывающих в страну вакцинированных от COVID-19
Кто такая новая глава Европарламента Роберта Метсола
(56)
Битва за наследство: кому достанется вилла с фреской Караваджо?
Мужчина попытался перевезти через эстонско-российскую границу ночной стрелковый прицел
(45)
Байден: в случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические санкции
(230)
89
Порнухино и Беспределовка: в Швеции перевели названия деревень на русский язык
(23)
24
ФОТО | Как эстонцы учат молодежь в Уганде картошку выращивать
(45)
"Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви". Навальный стал героем интервью и обложки журнала TIME
(115)
70
"Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней". Зеленский выступил с обращением к гражданам страны
(73)
"Мы просто хотим ответа". Можно ли найти связь между смертью близких и вакцинацией?
111
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