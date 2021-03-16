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Не ведитесь! Орудуют мошенники, которые предлагают быстрый способ заработать
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В аварии в Маарду пострадал 18-летний молодой человек
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Медвежья услуга | Могут ли мошенники использовать фото потерянных документов
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Подростки забили насмерть своего сверстника и подожгли тело
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В Ласнамяэ дети прыгали по крыше девятиэтажного дома
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В Таллинне кошка прошла по плите и устроила пожар
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Автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка и уехал. Полиция ищет свидетелей!
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Мужчина толкнул продавщицу, отказавшуюся его обслуживать из-за отсутствия маски
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ФОТО | Женщина-водитель врезалась в дерево: чудом обошлось без жертв
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Пожилой житель Пярнумаа решил прикупить биткойн и остался без 2300 евро
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Судебное следствие по делу об убийстве на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ начнется в конце мая
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Шрамов у них больше, чем у иного взрослого. Попавшие под пули лихулаского стрелка дети до сих пор ходят в больницу из-за отравления свинцом
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ФОТО С МЕСТА ДТП | Женщина-водитель забыла включить поворотник и врезалась в грузовик. А в машине ехали дети!
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В Йыхви датчик дыма и угарного газа спас семью и домашних животных
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ФОТО | Водитель грузовика протаранил легковушку и уехал с места ДТП. Позже он пояснил, что не заметил столкновения
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ФОТО | В Тартумаа в аварии погиб мужчина
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В Ярвамаа полицейские задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полиции
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В ходе совместной попойки мужчина напал с ножом на своего брата
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На карьере автомобиль провалился под лед
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ФОТО | В Вильяндимаа сгорел большой жилой дом. Внутри найдено тело мужчины
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дополнено в 8:50
ФОТО | Еще одна цепная авария: на шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись три грузовика и три легковушки
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ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием 7 машин, движение перекрыто
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За прошедшие сутки полиция задержала 17 водителей в нетрезвом состоянии
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ФОТО | В Ляэне-Вирумаа рейсовый автобус съехал в кювет, пострадали четыре человека
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В Ярвамаа ссора из-за тещи закончилось перестрелкой
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Хакеры атаковали тысячи организаций с помощью уязвимости в программе Microsoft
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