Фирме назначен внушительный штраф за то, что она платила украинским беженцам зарплату меньше положенного

Закон об иностранцах предусматривает, что при найме иностранных работников среднюю зарплату в этой сфере необходимо умножить на коэффициент 0,8. Ниже полученной суммы в качестве заработной платы иностранным наемным работникам выплачивать нельзя.

Компания из Йыхви наняла украинцев в 2022 году и выплачивала им менее 700 евро в месяц, хотя по закону они должны были получать зарплату в размере 1162 евро в месяц. Украинцы работали водителями грузовиков.

Полиция оштрафовала компанию на 12 000 евро. Компания подала жалобу в Вируский уездный суд, поскольку не согласилась с размером штрафа и его выплатой. Представитель компании в своей жалобе перед судом заявил, что выплачивал работникам установленную минимальную заработную плату. Компания согласилась заплатить штраф в размере 3000 евро, но не более.

Представитель компании представил суду еще ряд различных жалоб, но они не нашли поддержки и в следующей инстанции суда.

В конечном итоге проигравшей стороной в судебном споре оказалась сама компания, которой не удалось избежать обязанности уплаты штрафа. Первоначальный штраф в размере 12 000 евро остался в силе.

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