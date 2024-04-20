Продление временной защиты для военных беженцев затягивается. В ожидании ВНЖ они остаются без пособий. Государство не спешит бить тревогу

Примерно в одно и то же время около 1600 живущих в Эстонии украинских беженцев оказались в ситуации, когда предоставленная на один год временная защита закончилась, однако Департамент полиции и погранохраны затягивает принятие решений о ее продлении. Многие украинцы, которым приходится ожидать ВНЖ два месяца и дольше, оказались в „серой зоне“ правового урегулирования. В это время они лишены возможности получать некоторые элементарные услуги, например, не могут купить лекарство по рецепту, попасть на прием к врачу и получить пособия.