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Посол Эстонии в Украине: мы не планируем вывозить людей из посольства в Киеве
(53)
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ВИДЕО | Нарвское русскоязычное отделение EKRE: "Порой высказывания Каи Каллас — это абсолютный абсурд. Это не политика, это детский сад”
(108)
63
ВИДЕО | ”Надо быть французами, чтобы разнести этот город”. Люди вышли на акцию протеста в Таллинне не только из-за повышения цен на энергоносители
(213)
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Март Хельме против выхода Эстонии из кольца БРЭЛЛ: без России мы не справимся
(332)
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ГАЛЕРЕЯ | Свиньи, флаги EKRE, диктатура. Митинг на Вабадузе в фотографиях
(132)
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Политик EKRE на митинге: в обществе распространяется два вируса — коронавирус и Партия реформ
(131)
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"Наша Эстония сейчас банановая республика". На площади Вабадузе прошел митинг против высоких цен на электричество
(179)
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В субботу еще можно заполнить электронную анкету переписи населения
(17)
Департамент здоровья: 4783 зараженных, в больницах 296 пациентов с коронавирусом
38
Коронавирусом заразилось 10% военнослужащих Эстонии
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Управа Ласнамяэ поможет товариществам создать новые парковочные места
(40)
Коронавирус в школах: заболеваемость выросла в три раза
Министерство рекомендует проводить экспресс-тестирование всех учеников и сотрудников школ на следующей неделе
В сточных водах не отмечается снижения содержания коронавируса
В Ласнамяэ откроются новые пункты приема опасных отходов
(4)
ФОТО | Прощай, Жорик! В Каламая зажгли свечи в память о легендарном псе
(35)
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Мужчина занимался самоудовлетворением в поезде Таллинн-Кехра
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Каллас: Россия видит, что теряет контроль
(225)
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Собрать материалы и передать их в правоохранительные органы. Новый председатель Нарвской горуправы намерен жестко бороться с коррупцией в городе
(81)
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Эксклюзивное интервью RusDelfi с Владимиром Жаворонковым
ФОТО | В Отепя произошла авария с участием трех грузовиков
(11)
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”Когда начнется война?” Алар Карис выступил с заявлением
(597)
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Научный совет: на следующей неделе не исключено 6000 зараженных в день
130
Последняя возможность заполнить э-анкету переписи населения
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Новый закон удержит цены на воду в определенных пределах
(16)
СМИ сообщили о планах переброски британских военных в соседние с Украиной страны. В их числе и Эстония
(148)
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За сутки в Эстонии прибавилось 4480 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек
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Очаг коронавируса в военном городке Тапа: заражены более сотни срочников
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По всей Эстонии с утра метель, на Северо-Востоке выпадет до 18 см снега. Что нас ждет в выходные?
(104)
Германия получила запрос Эстонии на одобрение поставок оружия в Украину
(162)
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Метеослужба предупреждает жителей Сааремаа и Хийумаа о шторме, который может привести к отключению электроэнергии и нарушению паромного сообщения
Правительство дополнительно инвестирует в укрепление безопасности Эстонии 380 миллионов евро
(127)
Президент Карис на встрече с главой парламента Швеции: безопасность региона Балтийского моря — это не предмет торга
(9)
Центристы настаивают, чтобы правительство разрешило посещение кафе по экспресс-тестам
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ГРАФИК | Биржевая стоимость электроэнергии завтра достигнет 165 евро за мегаватт-час
(11)
Опрос: половина жителей Эстонии думает, как сократить потребление электроэнергии
(38)
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В серьезной аварии в Ярвамаа погиб водитель фургона
23
ФОТО | Вируский уездный суд признал троих мужчин виновными в осквернении трупа
(3)
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Работает: из 350 000 получивших бустерную дозу в больницу попали всего 83 человека
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Кийк: использование экспресс-теста в качестве альтернативы сертификату вакцинации — вопрос времени
35
КУРЬЕЗ | Каллас снова захотела привести в пример своих родителей, но передумала
(237)
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Swedbank: высокие цены на энергоносители ударят по населению и бизнесу сильнее, чем предполагалось
(6)
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