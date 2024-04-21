Свежие данные: военные беженцы из Украины в Эстонию больше практически не прибывают

Комиссар Департамента полиции и погранохраны Марина Пыльдма рассказала Forte, что по состоянию на 14 апреля в Эстонию в этом году прибыло 3787 военных беженцев, из которых 1042 отправились в соседнюю страну.

С начала российской агрессии 24 февраля 2022 года в Эстонию прибыли 158 556 украинских беженцев, из них 69 613 человек транзитом.

Пыльдма отметила, что по состоянию на 14 апреля 32 161 человек, прибывших из Украины, имели действующий вид на жительство на основании временной защиты, из них 9 537 несовершеннолетних, 15 122 женщины и 7 502 мужчины.

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