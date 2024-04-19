УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | Бухгалтеры, музыканты, логисты работают уборщицами: почему это огромная проблема?

Спустя два года украинские беженцы в Эстонии трудоустроились, организовали быт, дети ходят в сады и школы. Но многие продолжают трудиться на низкоквалифицированных работах, изучают язык по ночам, сталкиваются с депрессией от неопределенности и отсутствия перспектив. Они стесняются признаваться, кем работают, и боятся публиковать свои настоящие имена. В эстонском обществе одобряют, что большинство вынужденных переселенцев — не безработные. Но и только. RusDelfi начинает новый сериал — о судьбах украинцев, спустя два года после начала войны.
„У мамы случится сердечный приступ, если она узнает, кем я работаю“
„Мне важно снова почувствовать себя живой — найти хорошую работу, выйти в коллектив, носить пиджаки и каблуки, заниматься важными вещами. Но я продолжаю вытирать пыль, загружать посудомойку, пылесосить ковры и мыть бесконечные и уже ненавистные мне полы“, — рассказывает RusDelfi Татьяна.
Татьяне — 45. В Украине она больше 20 лет проработала бухгалтером, в последние пять лет — на руководящей должности с хорошей зарплатой. В феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину, а женщине с двумя детьми пришлось уехать из Харькова. Ее жизнь изменилась до неузнаваемости. В том числе и в профессиональном плане. Чтобы выжить в Эстонии, украинка устроилась уборщицей. Ее теперешняя сфера ответственности — не отдел мощной строительной компании, а три этажа кабинетов офисного здания в Таллинне.
Татьяна признается: сначала физическая работа даже приносила успокоение, отвлекала от тяжелых мыслей. Но спустя полтора года беженка, по собственным словам, находится на грани депрессии.