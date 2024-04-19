УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | Бухгалтеры, музыканты, логисты работают уборщицами: почему это огромная проблема?

„У мамы случится сердечный приступ, если она узнает, кем я работаю“

„Мне важно снова почувствовать себя живой — найти хорошую работу, выйти в коллектив, носить пиджаки и каблуки, заниматься важными вещами. Но я продолжаю вытирать пыль, загружать посудомойку, пылесосить ковры и мыть бесконечные и уже ненавистные мне полы“, — рассказывает RusDelfi Татьяна.

Татьяне — 45. В Украине она больше 20 лет проработала бухгалтером, в последние пять лет — на руководящей должности с хорошей зарплатой. В феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину, а женщине с двумя детьми пришлось уехать из Харькова. Ее жизнь изменилась до неузнаваемости. В том числе и в профессиональном плане. Чтобы выжить в Эстонии, украинка устроилась уборщицей. Ее теперешняя сфера ответственности — не отдел мощной строительной компании, а три этажа кабинетов офисного здания в Таллинне.

Татьяна признается: сначала физическая работа даже приносила успокоение, отвлекала от тяжелых мыслей. Но спустя полтора года беженка, по собственным словам, находится на грани депрессии.

Она даже не пыталась найти работу по специальности: „По опыту других соотечественниц, переехавших в Эстонию, понимала, что свой диплом бухгалтера, даже с отличием, здесь можно