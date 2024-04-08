Помогавший украинским беженцам российский волонтер Александр Демиденко умер в СИЗО, сообщили его родственники

С мая 2022 года Александр Демиденко помогал беженцам из Украины добираться до КПП Колотиловка — Покровка. Это единственный действующий погранпереход из России в Украину.

Сам Александр был пенсионером и жил вместе с женой в частном доме в Белгородской области. В этом доме по пути на родину останавливались сотни людей, которым нужно было где-то переночевать. Некоторые задерживались надолго из-за проблем с документами.

Волонтер открыто занимался помощью беженцам и от своего имени обращался к руководству района с просьбой организовать человеческие условия рядом с КПП — поставить палатку с обогревом и горячей водой.

Ранее в разговоре с Би-би-си Александр рассказывал, что его неоднократно вызывали на сам КПП, чтобы провести с ним „воспитательные беседы“ — пограничники были недовольны тем, что волонтер открыто критиковал условия, в которых люди вынуждены ждать своей очереди.

Им также интересовалось местное отделение ФСБ. Формально, рассказывал Александр, фсбшников вызывали местные дружинники из-за того, что волонтер якобы сфотографировал что-то недалеко от границы.

Исчезновение, побои и суд

17 октября 2023 года Демиденко как обычно поехал на пограничный переход, чтобы помочь беженцам, но вскоре перестал выходить на связь с родственниками.

Таксисты на автостоянке близ Колотиловки сообщили волонтерам, что видели, как к Демиденко подъехали два „уазика“ с символикой Росгвардии, оттуда вышли бородатые мужчины в камуфляже и настойчиво попросили волонтера поехать с ними.

Через несколько дней родственникам удалось выяснить, что волонтер был задержан.

Суд арестовал Демиденко — сначала на 10 суток по административному делу о распитии алкоголя в запрещенных местах, а затем — по уголовному делу о незаконном обороте оружия.

Жена волонтера Наталья Вишенкова рассказала изданию Sota Vision, что 20 октября у них дома прошел обыск, на который привезли ее мужа.