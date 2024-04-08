Налоги - агрессору? Эстонская автобусная фирма продолжает перевозить людей в Россию и обратно
Представитель Lux Express объясняет, почему их бизнес в России процветает.
По его словам, они бы прекратили работать сразу же, как только этого потребовало бы правительство или Евросоюз.
В прошлом году в России было заработано более чем в два раза больше прибыли, чем в 2022 году.
В 2022 году российская дочерняя компания Lux Express Estonia заплатила в России почти 500 тысяч евро налогов и получила миллионы евро прибыли, что очень понравилось материнской компании, пишет Delfi Ärileht.
Компания Lux Express, принадлежащая Хуго Осула, уже много лет занимается автобусными перевозками в России. Незадолго до появления Covid-19, опустошившего кошельки бизнесменов, бизнес там показывал приличный рост. Путинская Россия тогда казалась более-менее сносным соседом. Пандемия нанесла автобусной компании такой удар, что она два года терпела убытки и в России. Дохода от продаж по сравнению с предыдущими временами, практически не было. Как по волшебству, в 2022 году они буквально восстали из пепла.