Финляндия намерена ужесточить процесс получения гражданства и правила для беженцев

Министр внутренних дел Мари Рантанен на специальной пресс-конференции рассказала о предложениях правительства в области миграции.

Она заверила, что предложения соответствуют правительственной программе и единодушно поддерживаются всеми членами правящей коалиции. Рантанен отметила, что в программу на финишной прямой не внесли ничего нового, о чем правительство не говорило ранее.

Ужесточение критериев для получения гражданства

Глава МВД рассказала, что власти намерены продлить срок проживания, необходимый для получения гражданства, с нынешних пяти до восьми лет. Кроме того, будет учитываться только время, которое заявитель пробыл в Финляндии по ВНЖ.

Рантанен настаивает, что такое решение позволит лучше оценить кандидатуру потенциального финского гражданина.

Кроме того, согласно плану правительства, ужесточатся требования к наличию средств к существованию, а также будет введен специальный тест на гражданство.

Данные законопроекты будут переданы в парламент осенью 2024 года и весной 2025 года.

Власти также намерены контролировать количество дней, проведенных потенциальным заявителем на гражданство за границей. В течение всего периода проживания в Финляндии за границей можно находиться в общей сложности один год. При этом в последний год до получения гражданства этот срок может составлять максимум три месяца. Цель ограничений состоит в том, чтобы заявитель, получивший паспорт, фактически проживал в Финляндии.

Директива ЕС о предоставлении убежища изменит закон

Закон об иностранцах будет изменен в соответствии с Директивой ЕС о процессе предоставления убежища. Директива также приведет к введению пограничной процедуры.

По данным министерства, цель пограничной процедуры – упростить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, не имеющих под собой оснований, и депортацию заявителей, получивших отказ.