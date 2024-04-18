Финляндия намерена ужесточить процесс получения гражданства и правила для беженцев(1)
Правительство Финляндии предлагает ужесточить законодательство, касающееся миграции и предоставления международной защиты, пишет Yle.
Министр внутренних дел Мари Рантанен на специальной пресс-конференции рассказала о предложениях правительства в области миграции.
Она заверила, что предложения соответствуют правительственной программе и единодушно поддерживаются всеми членами правящей коалиции. Рантанен отметила, что в программу на финишной прямой не внесли ничего нового, о чем правительство не говорило ранее.
Ужесточение критериев для получения гражданства
Глава МВД рассказала, что власти намерены продлить срок проживания, необходимый для получения гражданства, с нынешних пяти до восьми лет. Кроме того, будет учитываться только время, которое заявитель пробыл в Финляндии по ВНЖ.
Рантанен настаивает, что такое решение позволит лучше оценить кандидатуру потенциального финского гражданина.
Кроме того, согласно плану правительства, ужесточатся требования к наличию средств к существованию, а также будет введен специальный тест на гражданство.
Данные законопроекты будут переданы в парламент осенью 2024 года и весной 2025 года.
Власти также намерены контролировать количество дней, проведенных потенциальным заявителем на гражданство за границей. В течение всего периода проживания в Финляндии за границей можно находиться в общей сложности один год. При этом в последний год до получения гражданства этот срок может составлять максимум три месяца. Цель ограничений состоит в том, чтобы заявитель, получивший паспорт, фактически проживал в Финляндии.
Директива ЕС о предоставлении убежища изменит закон
Закон об иностранцах будет изменен в соответствии с Директивой ЕС о процессе предоставления убежища. Директива также приведет к введению пограничной процедуры.
По данным министерства, цель пограничной процедуры – упростить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, не имеющих под собой оснований, и депортацию заявителей, получивших отказ.
Кроме того, процедура поможет предотвратить дальнейшее перемещение просителей убежища в другие страны ЕС. Она поможет быстрее рассматривать необоснованные ходатайства о предоставлении убежища, поданные на внешней границе ЕС или вблизи нее.
Помимо восточной границы, внешние границы Финляндии включают, например, международные аэропорты.
Утратить статус международной защиты будет проще
Законопроект, переданный в парламент, предлагает сделать международную защиту временной.
Также предложение правительства расширяет основания для того, чтобы не предоставлять статус международной защиты или отменять его.
Таким образом, статус беженца или международной защиты могут в дальнейшем не предоставлять или отозвать, если человек окажется виновен в преступлении при отягчающих обстоятельствах или его сочтут опасным для общества.
Кроме того, статус беженца и международная защита также могут быть отменены в будущем, если после их получения лицо окажется под подозрением в совершении преступления против мира или человечности, военного преступления или деяния, противоречащего целям и принципам ООН.
Просители убежища не смогут претендовать на вид на жительство на основании работы или учебы.
Изменения в закон об иностранцах должны вступить в силу 1 сентября 2024 года.