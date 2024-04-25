25.04.2024, 19:04
Затронут ли новые паспортные правила Украины вид на жительство или временную защиту, полученные в Эстонии?
Депортировать мужчин мобилизационного возраста не планируют
ФОТО: | Õhtuleht
Помешают ли временной защите и подаче заявления на получение вида на жительство новые паспортные правила Украины для мужчин мобилизационного возраста?
На этой неделе украинское правительство объявило о правилах, согласно которым паспорта мужчинам мобилизационного возраста будут выдаваться только в Украине, а не в дипломатических представительствах. После этого министр обороны Польши заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин мобилизационного возраста на родину для борьбы против России.