Затронут ли новые паспортные правила Украины вид на жительство или временную защиту, полученные в Эстонии?

На этой неделе украинское правительство объявило о правилах, согласно которым паспорта мужчинам мобилизационного возраста будут выдаваться только в Украине, а не в дипломатических представительствах. После этого министр обороны Польши заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин мобилизационного возраста на родину для борьбы против России.

По словам советника департамента пограничной службы и миграционной политики МВД Аннели Викс, новое правило означает, что мужчины мобилизационного возраста больше не смогут обменивать просроченные паспорта на новые в посольствах Украины и не смогут путешествовать. В то же время отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство, в том числе на основании временной защиты.