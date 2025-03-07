ИТ только для молодых? Мнение эксперта

По сути, если простой дизайнер делает вашу комнату удобной, красивой и функциональной, то UI/UX-дизайнер то же самое проделывает с экранами и меню электронных гаджетов, чтобы вам было удобно, логично и просто найти интересующую вас информацию.

UX-дизайн направлен на улучшение пользовательского опыта. „ UX-дизайнеры анализируют поведение пользователей и разрабатывают интерфейсы, которые делают использование продукта максимально комфортным“, — добавляет Андрей. То есть, UX фокусируется на том, насколько легко и эффективно пользователь достигает своих целей.

UI-дизайн отвечает за визуальную составляющую, за элементы интерфейса — кнопки, иконки, шрифты и их расположение на экране. Это больше про технику и использование специализированных программ для проектирования.

„UI (User Interface) и UX (User Experience) дизайн — это две области, которые сосредоточены на создании удобного и эффективного взаимодействия пользователя с цифровыми продуктами, такими как сайты и мобильные приложения,“ — объясняет Андрей.

Чем же UI/UX дизайн отличается от обычного?

„Да, вполне реально стать UI/UX-дизайнером с нуля и без глубоких знаний в сфере ИТ“, — поясняет Андрей. Однако, подчеркивает он, ключевыми факторами все же являются настойчивость, интерес к дизайну и желание постоянно учиться и переучиваться. Дизайнеры, по его словам, никогда не останавливаются на достигнутом: новые инструменты, методики и тренды появляются регулярно, и успешный дизайнер должен уметь адаптироваться к этим изменениям.

Андрей Кедрин , специалист по дизайну и проектированию пользовательских интерфейсов, а также лектор в Эстонской академии художеств и преподаватель в Художественном Музее KUMU , помог нам разобраться в вопросе, действительно ли человек не из сферы ИТ может научиться этому с нуля в любом возрасте и кардинально поменять свою жизнь.

И когда вам попадалась такая информация, скорее всего, думали: о нет, это точно не про меня. Я для этого слишком старый/глупый/нерешительный/ленивый и т. д.

Спрос на UI/UX дизайнеров постоянно растет из-за увеличения количества цифровых продуктов. Согласно отчету Indeed, в 2023 году было отмечено увеличение числа вакансий UX-дизайнеров на 39 % по сравнению с 2020 годом. Особенно востребована эта профессия сегодня в секторах здравоохранения, финансов и государственных услуг.

Что же необходимо для того, чтобы освоить эту профессию и найти интересную и высокооплачиваемую работу?

По словам Андрея Кедрина, важно помнить, что эта профессия требует постоянного саморазвития. „Конкуренция в профессии достаточно высокая, но те, кто готов учиться и совершенствоваться, могут достичь значительных успехов,“ — подчеркивает он. Также важно развивать в себе навыки исследования и анализа, уметь работать с обратной связью от пользователей и совершенствовать визуальные решения.

Мало того, навыки UI/UX полезны не только дизайнерам, но и программистам, менеджерам проектов и другим специалистам. По словам Андрея, знание основ UX помогает лучше понимать потребности пользователей, что делает взаимодействие внутри команды более эффективным. Это приводит к созданию конкурентоспособных продуктов и улучшению взаимодействия между различными специалистами в команде.

Конечно, главный плюс этой профессии – возможность работать из любой точки мира

„Выбор рабочих мест не ограничен одной страной,“ — делится Андрей своим опытом. Например, в Эстонии UI/UX-дизайнер может работать в крупном финтех-стартапе или банке. А что касается зарплат, согласно данным Glassdoor, в 2024 году медианная зарплата UI/UX-дизайнера в Эстонии составляет около 3000 евро.

Развитие сферы цифровых технологий и стремление бизнеса к цифровой трансформации создают постоянный спрос на UI/UX-дизайнеров. „Бизнес активно инвестирует в создание новых продуктов, и ежедневно появляются новые приложения и цифровые сервисы. UI/UX дизайнеры играют ключевую роль в создании успешных и удобных продуктов, что делает эту профессию крайне востребованной,“ — поясняет Кедрин.

Будущее профессии, конечно, напрямую зависит от развития технологий. Тем не менее, по словам специалиста, основную работу в ближайшее время все же будет выполнять человек. „Теоретически, интеграция с ИИ может позволить дизайнерам больше сосредоточиться на креативной и исследовательской части работы, а владение программами для проектирования отойдет на второй план“, – подытожил Кедрин.

Обучиться этой специальности в Эстонии можно в государственных университетах на эстонском и английском языках.

А вот на русском языке – единственный в Эстонии учебный курс для начинающих UI/UX-дизайнеров СТАРТУЕТ 26 МАРТА.

Вся подробная информация и регистрация ЗДЕСЬ: eestikonverentsikeskus.ee/ru/obuchenie/ui-ux-na-russkom

Касса по безработице поддерживает это обучение.

Почему стоит изучать UI/UX-дизайн? Профессия востребована — UI/UX-дизайнеры нужны в IT, бизнесе, банках, онлайн-магазинах и даже в госструктурах.

Гибкий формат работы — можно устроиться в офис или работать удаленно.

Высокий доход — зарплаты выше среднего, и с опытом они только растут.

Баланс креатива и логики — вы создаете не просто красивые интерфейсы, а удобные и понятные решения.

Освоить можно с нуля — не нужен опыт в IT, главное — желание учиться. Что делает UI/UX-дизайнер? UI (User Interface) — это внешний вид приложения или сайта: цвета, кнопки, шрифты, расположение элементов.

UX (User Experience) — это удобство использования: легко ли найти нужную информацию, интуитивно ли все устроено? Чему вы научитесь на курсе? Работать в Figma — главном инструменте UI/UX-дизайнеров.

Разрабатывать прототипы сайтов и приложений.

Исследовать поведение пользователей и понимать их потребности.

Создавать адаптивные дизайны для мобильных и веб-платформ.

Использовать искусственный интеллект в дизайне.

Собирать портфолио с реальным проектом. Как проходит обучение? 6 недель — удобный темп без перегрузок.

1 занятие в неделю по 4 академических часа.

После каждой лекции – видео-запись + пакет материалов, которые останутся у вас навсегда.

Много практики, поддержка преподавателя, обратная связь.

После завершения — сертификат. Что делает этот курс особенным? Единственный курс в Эстонии на русском языке.

Опытный преподаватель поможет освоить профессию с нуля.

Преподаватель – лектор Эстонской академии художеств и Художественного музея KUMU.

Практический формат — создадите свой первый UI/UX-проект.

Поддержка на каждом этапе. Подробная информация и регистрация: eestikonverentsikeskus.ee/ru/obuchenie/ui-ux-na-russkom/