Новости Эстонии
26.04.2024, 08:02

УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | В Украине люди делают покупки быстро и спонтанно, а эстонцы все долго обдумывают: с какими трудностями столкнулись украинские беженцы, открывшие свой бизнес?

 
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Анна Тамм
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ФОТО: Delfi Meedia

С 2022 года Касса по безработице активно поддерживает тех украинских беженцев, которые решили открыть свой бизнес в Эстонии. За это время начинающим украинским предпринимателям суммарно было выделено около 84 тысяч евро. Куда были потрачены эти деньги и действительно ли украинские беженцы оживляют эстонскую экономику? RusDelfi продолжает сериал — о судьбах украинцев в Эстонии, спустя два года после начала войны.

Игровые диваны и грант 12000 евро на развитие бизнеса

С Ириной Крашиной я встретилась в эстонском центре ярмарок в Таллинне - они с мужем представляли свою продукцию на выставке "Интерьер и дизайн". В Эстонии у них небольшое производство детских игровых диванов. Такая мебель сочетает кушетку для отдыха, полноценную кровать для ночного сна и игровой комплекс. В Украину этот тренд пришел во время ковида и до сих пор является довольно новым направлением. На эстонский же рынке подобная продукция попала только благодаря Ирине и ее мужу. Поэтому и приходится знакомить местных покупателей с новым продуктом - иначе на такие диваны просто не будет спроса.

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