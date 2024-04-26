ВИДЕО | "Это очень круто!“ 21-летний эстонский студент в одночасье стал миллионером с помощью видеоигры

Когда в декабре прошлого года Микк , 21-летний студент факультета английской филологии Таллиннского университета, завершил еще одну видеоигру, он понятия не имел, что она навсегда изменит его жизнь. Всего через несколько месяцев он бросит учебу в университете и полностью посвятит себя разработке игр.

„Последние три года это было просто хобби, к которому я относился, возможно, слишком серьезно“, — говорит Микк (известный в индустрии разработки игр как Mike Klubnika) о своих отношениях с разработкой компьютерных игр. До этого он в течение шести лет пробовал свои силы в цифровом искусстве, 3D-моделировании и анимации.