26.04.2024, 20:55
ВИДЕО | "Это очень круто!“ 21-летний эстонский студент в одночасье стал миллионером с помощью видеоигры
Знаете, кто стоит за самой популярной в мире видеоигрой? 21-летний эстонский студент, который, кстати, занимался этой игрой еще во время учебы в университете.
Когда в декабре прошлого года Микк, 21-летний студент факультета английской филологии Таллиннского университета, завершил еще одну видеоигру, он понятия не имел, что она навсегда изменит его жизнь. Всего через несколько месяцев он бросит учебу в университете и полностью посвятит себя разработке игр.