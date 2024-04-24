Топливная компания Olerex обжаловала в Госсуде и сниженный штраф

Как мы ранее сообщали, в прошлом году Департамент окружающей среды назначил предприятию штраф в размере 8 млн евро за предполагаемое нарушение Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха, но в марте Тартуский уездный суд снизил общую сумму штрафа в восемь раз до одного миллиона евро.

Он сделал вывод, что вина предприятия невелика, а отягчающих обстоятельств нет. Однако Olerex считает, что штраф по-прежнему непропорционально велик и просит Госсуд отменить решение суда первой инстанции.

На момент написания новости высшей судебный орган Эстонии не занял позицию по поступившей жалобе.

В ходе проведенного ранее Департаментом окружающей среды разбирательства был сделан вывод, что доля экологически чистого топлива в общем объеме топлива, реализованного Olerex в 2022 году, составила менее 2%. Вместо дизельного топлива из возобновляемых источников было продано более 10 млн литров ископаемого дизельного топлива.

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