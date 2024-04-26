Рост цен и в мае, и в июне: Elisa опять поднимает стоимость ряда услуг

Многие клиенты Elisa получили письмо о том, что компания повысит с 1 июня цены на часть своих услуг. «Я получил извещение о повышение цен как на мобильный, так и на домашний интернет. Сколько можно?» - спрашивет читатель Ärileht, имея в виду то, что Elisa повысила цены и с 1 мая.