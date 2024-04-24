ФОТО | Магазин без продавцов? Торговая сеть Rimi экспериментирует

По словам руководителя сети магазинов Rimi в Эстонии Кристель Метс, это совершенно новый подход как с технической точки зрения, так с точки зрения клиентов. «Для пилотного проекта мы выбрали квартал Ноблесснер, который является идеальным местом для тестирования инновационного типа магазина. Здесь мы сможем получить опыт, как управлять работой магазина без обслуживающего персонала, куда приходят как местные жители, так и туристы, а также большое количество людей во время летних мероприятий», – говорит Метс.

В новом магазине самообслуживания клиенты могут просканировать и оплатить товары при помощи банковской карты, без необходимости взаимодействия с персоналом. Для входа в магазин также необходима банковская карта. В ассортименте магазина около 600 продуктов, необходимых для повседневной жизни.

Здесь можно купить упакованные фрукты и овощи, готовые блюда, закуски, напитки, ингредиенты для приготовления пищи, а также гигиенические предметы первой необходимости. В ассортименте нет ни одного товара, который нужно было бы взвешивать самостоятельно. Кроме того, в магазине нельзя купить алкогольные и табачные изделия, так как продавец обязан проверять возраст покупателя. «Мы постоянно наблюдаем за поведением клиентов и прислушиваемся к их отзывам. При необходимости мы готовы адаптировать ассортимент в соответствии с ожиданиями клиентов, – говорит Метс. – Изначально магазин будет работать с 8:00 до 22:00, но мы предполагаем что появится возможность 24/7. Решение будет зависеть от отзывов людей».