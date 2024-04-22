Цены на эстонскую промышленную продукцию снизились за год на 3,9%
Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в марте 2024 года снизился по сравнению с февралем на 0,4% и по сравнению с мартом прошлого года — на 3,9%.
По словам руководителя группы статистики цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с февралем прежде всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электроэнергии и изделий из металла. „Противоположное воздействие на индекс оказало повышение цен в производстве топливных масел, электрооборудования и химикатов“, — уточнила Шокман.
По сравнению с мартом 2023 года на индекс цен производителей более всего повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины и металла. Влияние оказало также повышение цен в производстве электронного оборудования, а также в услугах по ремонту машин и оборудования. В обрабатывающей промышленности снижение цен составило 2,0%, в производстве продуктов питания — 3,6%.
Индекс цен на экспортную продукцию в марте повысился по сравнению с февралем на 0,4%. Более всего повысились цены в горнодобывающей промышленности, цены нефтепродуктов и сельскохозяйственной продукции. При этом наиболее снизились цены электроэнергии, неметаллической минеральной продукции, а также резиновых и пластмассовых изделий. По сравнению с мартом 2023 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 4,1%.
Индекс цен на импортную продукцию в марте снизился по сравнению с февралем на 0,4%. Более всего снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены химикатов и химической продукции. При этом наиболее повысились цены одежды, сельскохозяйственной продукции, а также изделий из древесины. По сравнению с мартом 2023 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 2,3%.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистических работ „Индекс цен производителей промышленной продукции“, „Индекс цен на экспорт“ и „Индекс цен на импорт“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.
Смотрите также раздел цен.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.