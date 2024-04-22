В Эстонии будут стимулировать создание мощностей для накопления электроэнергии

Инвестиции в технологии накопления электроэнергии способствуют обеспечению надежности эстонской электросистемы, сделают цену на электроэнергию более стабильной и доступной, а также способствуют производству возобновляемой энергии.

„Накоплении электроэнергии и управление потреблением – это важные элементы современной электросистемы. Они помогают сделать электросистему более стабильной, позволяют использовать больше чистых и дешевых источников энергии. Новым законопроектом министерство поддержит инвестиции в хранение электроэнергии в Эстонии, чтобы мы могли накапливать энергию на те моменты, когда солнце не светит и ветер не дует,“ – сказал министр климата Кристен Михал.

Например, 17 августа 2022 года цена на электроэнергию достигла рекордного уровня в 4000 евро за мегаватт-час, т. е. максимально возможной цены. Анализ Департамента конкуренции показал, что на эстонском рынке электроэнергии недоставало 2,14 мегаватт-часов производственной мощности. „Этот дефицит можно было бы покрыть управлением потреблением, в результате чего цена на электроэнергию была бы значительно ниже“, - уточнил Михал.

Исследование, проведенное по заказу Министерства климата Таллиннским техническим университетом, оценило влияние накопления на цену электроэнергии и пришло к выводу, что строительство хранилищ энергии с большими накопительными мощностями принесет потребителям Эстонии экономию более 30 миллионов евро в год.

Кроме того, изменения в законе предоставляют бизнесу и частным лицам возможность продавать на рынке неиспользованную, то есть сэкономленную электроэнергию. Когда будут установлены соответствующие правила, потребители могут продавать неиспользованную электроэнергию на рынке напрямую или через поставщика услуг, агрегатора, и получать за нее плату. Соответствующие правила разрабатывает Департамент конкуренции. „Управление потреблением поможет снизить цену на электроэнергию для всех потребителей“, - отметил министр климата.