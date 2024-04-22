В Эстонии будут стимулировать создание мощностей для накопления электроэнергии
Министерство климата направило на согласование проект изменений Закона о рынке электроэнергии, который дает предприятиям, занимающихся развитием накопительных технологий, большую уверенность для инвестирования и регулирует положения по управлению электропотреблением.
Инвестиции в технологии накопления электроэнергии способствуют обеспечению надежности эстонской электросистемы, сделают цену на электроэнергию более стабильной и доступной, а также способствуют производству возобновляемой энергии.
„Накоплении электроэнергии и управление потреблением – это важные элементы современной электросистемы. Они помогают сделать электросистему более стабильной, позволяют использовать больше чистых и дешевых источников энергии. Новым законопроектом министерство поддержит инвестиции в хранение электроэнергии в Эстонии, чтобы мы могли накапливать энергию на те моменты, когда солнце не светит и ветер не дует,“ – сказал министр климата Кристен Михал.
Например, 17 августа 2022 года цена на электроэнергию достигла рекордного уровня в 4000 евро за мегаватт-час, т. е. максимально возможной цены. Анализ Департамента конкуренции показал, что на эстонском рынке электроэнергии недоставало 2,14 мегаватт-часов производственной мощности. „Этот дефицит можно было бы покрыть управлением потреблением, в результате чего цена на электроэнергию была бы значительно ниже“, - уточнил Михал.
Исследование, проведенное по заказу Министерства климата Таллиннским техническим университетом, оценило влияние накопления на цену электроэнергии и пришло к выводу, что строительство хранилищ энергии с большими накопительными мощностями принесет потребителям Эстонии экономию более 30 миллионов евро в год.
Кроме того, изменения в законе предоставляют бизнесу и частным лицам возможность продавать на рынке неиспользованную, то есть сэкономленную электроэнергию. Когда будут установлены соответствующие правила, потребители могут продавать неиспользованную электроэнергию на рынке напрямую или через поставщика услуг, агрегатора, и получать за нее плату. Соответствующие правила разрабатывает Департамент конкуренции. „Управление потреблением поможет снизить цену на электроэнергию для всех потребителей“, - отметил министр климата.
Как одно из важных изменений касается отмены двойного налогообложения на накопители энергии. В дальнейшем владельцам накопителей не придется выплачивать сборы за возобновляемую энергию, электроакцизы и тарифы на передачу электроэнергии в электросеть за электроэнергию, сохраненную и возвращенную в сеть в течение календарного месяца. Это изменение снизит затраты на накопители электроэнергии при сохранении и возвращении электроэнергии из сети и делает строительство хранилищ электроэнергии для предпринимателей прибыльным. В конце января на Энергетическом хакатоне Министерство климата совместно с предприятиями проанализировало препятствия для инвестиций в технологии накопления электроэнергии, и наиболее значимым препятствием назвали именно двойное налогообложение накопителей.
После процедуры согласования с участниками рынка и другими государственными органами Министерство климата планирует направить проект закона правительству в мае. Если правительство одобрит данный законопроект, а изменения также получат поддержку в Рийгикогу, изменения в закон вступят в силу в конце этого года, сообщила пресс-служба Министерства климата.
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