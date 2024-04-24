На следующей неделе повысится акциз на дизельное топливо. Из-за этого вырастут цены и на заправках

Исходя из роста акциза цена дизельного топлива повысится на 0,027 евро за литр, к которым добавится налог с оборота. Вместе с налогом с оборота рост цены составит 0,033 евро за литр. Акциз на дизельное топливо специального назначения сохранится на нынешнем уровне 0,21 евро за литр.

Для сравнения приводим размер акциза в Латвии и Литве.

Помимо акциза на дизельное топливо повысится акциз и на некоторые энергоносители.

Из используемых в транспорте видов газового топлива повысится акциз на сжиженный природный газ для двигателей (LNG) и сжатый природный газ для двигателей (CNG). Акциз на используемый в качестве топлива для двигателей автомобилей жидкий газ LPG останется на прежнем уровне 0,193 евро за килограмм.

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