С 1 мая значительно вырастет акциз на электроэнергию. Насколько она подорожает для потребителя?

Как мы уже сообщали, с 1 мая акциз на электроэнергию повысится с 1 евро за МВт-час до 1,45 евро за МВт-час. Для счетов потребителей это будет означать рост цены на электричество (вместе с налогом с оборота) на 0,055 цента за кВт-час.

Например, если среднегодовое потребление человека, живущего в квартире, составляет 1,5 МВт-ч, то его годовые расходы увеличатся на 0,83 евро.

С 1 мая повышаются акцизы и на другие энергоносители. Акциз на дизельное топливо вырастет примерно на 7%, акциз на природный газ — почти на 20%. Рост акцизов не коснется бензина и дизельного топлива специального назначения.

Сейчас акциз на дизельное топливо составляет 0,372 евро за литр, начиная с 1 мая он увеличится до 0,399 евро за литр. Акциз на дизельное топливо специального назначения останется на прежнем уровне — 0,021 евро за литр.

Акциз на природный газ повысится с 1 мая на 20%, в такой же степени увеличится и акциз на жидкий газ. Рост акциза на природный газ и сжиженный газ, которые используются для двигателей составит ниже 5 процентов.

Повысятся с начала мая акцизы на легкое топочное топливо, тяжелое топочное топливо и топочное сланцевое масло.

Целью роста акцизов является привести их шаг за шагом на тот уровень, на котором они находились до кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Согласно планам, ставки акцизов достигнут докризисного уровня 1 мая 2027 года.

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