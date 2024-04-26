Поддельный товар. Правительство представит Евросоюзу бюджетный план, который не отвечает действительности

Правительство планирует представить Европейской комиссии бюджетный план, в котором приведены источники доходов, которые не отвечают действительности, пишет Ärileht. Например, документ обещает введение „лимонадного“ налога в 2025 году, в то время, когда министр финансов Март Вырклаэв сообщил еще в начале этого месяца, что налог не будет введен ранее 2026 года.