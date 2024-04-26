Экономика
26.04.2024, 09:15

Поддельный товар. Правительство представит Евросоюзу бюджетный план, который не отвечает действительности

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Резиденция правительства Эстонии
Резиденция правительства Эстонии
ФОТО: Riigikantselei

Правительство планирует представить Европейской комиссии бюджетный план, в котором приведены источники доходов, которые не отвечают действительности, пишет Ärileht. Например, документ обещает введение „лимонадного“ налога в 2025 году, в то время, когда министр финансов Март Вырклаэв сообщил еще в начале этого месяца, что налог не будет введен ранее 2026 года.

Согласно правилам бюджетной политики Европейского союза, каждому государству-члену нужно раз в год, не позднее 30 апреля, представлять в Европейскую комиссию и Европейскому совету свой бюджетный план, который носит довольно изящное название „Программа стабильности“.

Представление такого документа необходимо для того, чтобы Европейская комиссия и Европейский совет могли дать Эстонии отзывы и рекомендации по бюджетной политике до составления государственного бюджета на следующий год.

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