26.04.2024, 09:15
Поддельный товар. Правительство представит Евросоюзу бюджетный план, который не отвечает действительности(6)
ФОТО: Riigikantselei
Правительство планирует представить Европейской комиссии бюджетный план, в котором приведены источники доходов, которые не отвечают действительности, пишет Ärileht. Например, документ обещает введение „лимонадного“ налога в 2025 году, в то время, когда министр финансов Март Вырклаэв сообщил еще в начале этого месяца, что налог не будет введен ранее 2026 года.