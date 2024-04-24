ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если вы попали в „черный список“?

В Эстонии нет единого реестра неплатежей, и в Интернете можно найти множество различных открытых источников с информацией о платежном поведении и долгах человека.

«Существующие реестры не являются государственными и общими, образно говоря, каждый может создать свой собственный реестр должников и взимать плату за его использование. Банки и различные организации проверяют платежное поведение своих потенциальных клиентов, и нахождение в так называемом черном списке может существенно повлиять на человека, особенно если публикуемая информация не соответствует действительности», — сказала юрист юридической фирмы Hedman Кайре Сеппер.

Для публикации данных о долге согласия человека не требуется, поскольку защита других лиц от совершения заведомо рискованных сделок считается более важной, чем защита частной жизни должника. «Однако, кредитор должен проинформировать человека, прежде чем публиковать информацию о долге. Если кредитор этого не сделает, обязанность уведомления ложится на реестр», — отметила Сеппер.

Инспекция по защите данных отметила, что информация о неплатежеспособности может быть опубликована только в целях оценки кредитоспособности, а не для давления. «Например, не допускается публикация данных о невыполнении обязательств только в качестве меры давления для выплаты долга. Также неправомерна и довольно распространенная угроза внесения в реестр невыполнения обязательств и обещание удалить данные сразу, как только долг будет погашен», — подчеркнула Сеппер и добавила, что целью публикации данных о долге не должны быть месть или очернение человека.

Кто может публиковать и просматривать Ваши данные?

Кредиторы из различных областей могут вносить данные должника в реестры неплатежей. Как правило, в реестрах публикуются долги, срок погашения которых истёк не менее 30 дней назад.