Предприятия, которые вели с агрессором крупный бизнес, позволили себя закрыть. Больше не существует одной из крупнейших по обороту компаний

В прошлом году вступило в силу изменение в законе, которое гласит, что если годовой экономический отчет не предоставляется в установленный срок, то деятельность компании принудительно прекращается, то есть она исключается из Коммерческого регистра. Регистр ведет профильный отдел Тартуского уездного суда, и он не стал скромничать в выполнении данного требования. Это оказалось очень эффективным средством, чтобы очистить Коммерческий регистр от компаний, которые уже прекратили свою деятельность. После предупреждений, на которые предприятия не отреагировали, последовало принудительное прекращение деятельности десятков тысяч фирм, то есть исключение их из регистра. Большая часть этих предприятий уже не работали и просто числились в регистре без какой-либо деятельности.