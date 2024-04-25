Экономика
25.04.2024, 14:31

Предприятия, которые вели с агрессором крупный бизнес, позволили себя закрыть. Больше не существует одной из крупнейших по обороту компаний

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Поезда с российским топливом больше в Эстонию не ходят. Для некоторых крупных предприятий Эстонии это означало прекращение деятельности.
Поезда с российским топливом больше в Эстонию не ходят. Для некоторых крупных предприятий Эстонии это означало прекращение деятельности.
ФОТО: Arvi Kriis | Delfi Meedia

Компании, которые вели с Россией и Беларусью бизнес на десятки и сотни миллионов евро, выбрали быстрый и простой конец в виде принудительной ликвидации. В этом случае в течение трех лет фирму можно оживить.

В прошлом году вступило в силу изменение в законе, которое гласит, что если годовой экономический отчет не предоставляется в установленный срок, то деятельность компании принудительно прекращается, то есть она исключается из Коммерческого регистра. Регистр ведет профильный отдел Тартуского уездного суда, и он не стал скромничать в выполнении данного требования. Это оказалось очень эффективным средством, чтобы очистить Коммерческий регистр от компаний, которые уже прекратили свою деятельность. После предупреждений, на которые предприятия не отреагировали, последовало принудительное прекращение деятельности десятков тысяч фирм, то есть исключение их из регистра. Большая часть этих предприятий уже не работали и просто числились в регистре без какой-либо деятельности.

По данным пресс-секретаря Тартуских судов Сийма Саавика, к концу марта за непредоставление экономического отчета за 2022 год из Коммерческого регистра были исключена 25 731 компания. Акция еще не закончилась. По состоянию на конец марта производство по исключению продолжалась в отношении еще 2399 юридических лиц.

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