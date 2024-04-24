Euractiv: Компания Bolt лоббировала директиву ЕС через Министерство экономики

В октябре прошлого года, когда государства-члены Европейского союза обсуждали новые условия труда для работников платформ, таких как курьеры Bolt, компания Bolt отправила в Министерство экономики и коммуникаций (MKM) позицию по директиве вместе с предложением, согласно которому правительство Эстонии могло бы подписать этот документ и побудить других членов ЕС, ранее выступавших против введения этой директивы, сделать то же самое, сообщает Euractiv.

Кроме Эстонии, против директивы ранее выступали Германия, Греция и Франция, и эти четыре страны в последний момент попытались предотвратить принятие директивы, утверждая, что введение новых налоговых обязательств для фирм, предоставляющих услуги через платформы, непропорционально, накладывает чрезмерное бремя на предприятия и подавляет инновации, например, директива будет требовать уплаты налога с оборота от всех, кто использует цифровые платформы для предоставления услуг такси или размещения, а также будут уточнены правила классификации работников платформ в качестве сотрудников, за которых компании должны платить налоги и которым вследствие этого будут предоставлены социальные гарантии.

Окончательная версия директивы после активной переписки с высокопоставленными чиновниками в течение двух лет стала более мягкой из-за оказанного давления и, как отмечает Euractiv, переписка показала, насколько агрессивно Bolt и другие компании боролись против нее, что также напоминает о том, что владение чиновниками акциями некоторых компаний остается серой зоной.

По словам Euractiv, из различных переписок следует, что разные компании пытались воспользоваться поддержкой Эстонии, известной своей благосклонностью к платформенным компаниям, чтобы таким образом оказать давление на другие государства-члены ЕС.