Европейские газовые трейдеры беспокоятся о следующей зиме(2)
Трейдеры на газовых рынках беспокоятся о следующей зиме, пишет издание „Деловые ведомости“ со ссылкой на Bloomberg.
Хотя спрос на газовом рынке остается спокойным, а Европа выходит из отопительного периода с рекордными запасами, лидеры сектора предрекают рост рисков и изменение цен.
Беспокойство вызвано неопределенностью того, что произойдет с российским трубопроводным газом, идущим через Украину, и как изменится спрос в Азии. Вероятность того, что следующая зима будет более холодной, также возрастает, поскольку две зимы подряд были достаточно мягкими.
Пока еще слишком рано говорить о том, что мы вышли из кризиса, заявила Bloomberg Кара Макдональд, глава подразделения СПГ немецкой энергетической компании RWE: „Если в этом или следующем году у нас будет холодная зима, гибкость со стороны спроса исчезнет“.
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