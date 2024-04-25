Европейские газовые трейдеры беспокоятся о следующей зиме

Хотя спрос на газовом рынке остается спокойным, а Европа выходит из отопительного периода с рекордными запасами, лидеры сектора предрекают рост рисков и изменение цен.

Беспокойство вызвано неопределенностью того, что произойдет с российским трубопроводным газом, идущим через Украину, и как изменится спрос в Азии. Вероятность того, что следующая зима будет более холодной, также возрастает, поскольку две зимы подряд были достаточно мягкими.

Пока еще слишком рано говорить о том, что мы вышли из кризиса, заявила Bloomberg Кара Макдональд, глава подразделения СПГ немецкой энергетической компании RWE: „Если в этом или следующем году у нас будет холодная зима, гибкость со стороны спроса исчезнет“.