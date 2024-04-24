Как оценить влияние на климат, находясь в продуктовом магазине?

Птицы оказывают значительно меньшее воздействие по сравнению со свиньями, хотя оно все же велико по сравнению с растительной пищей. Воздействие на климат происходит, например, через скармливание сои свиньям и курам, поскольку соевые поля часто создают на месте лесов. Конечно, на климат также влияют район выращивания, транспорт и другие факторы, поэтому понятно, что австралийские и эстонские овцы, выращенные в одинаковых условиях, при употреблении их в пищу в Эстонии оставляют разный климатический след. Не обязательно отказываться от употребления мяса, но стоит обратить внимание на его количество. Зная эти вещи, легче сделать более взвешенный выбор с точки зрения как климата, так и здоровья. Дополнительную информацию можно также найти на сайте lihafoor.ee.

Общеизвестно, что влияние животноводства на окружающую среду велико, но люди не задумываются, что оно может в десятки раз варьироваться в зависимости от типа животных, условий выращивания и множества других деталей. Наибольшее воздействие на климат оказывают крупный рогатый скот, а также овцы, козы и другие жвачные животные, которые загрязняют воздух метаном. Правда, воздействие пастбищного скота гораздо скромнее – не то, чтобы они не выбрасывали газы в воздух, но при выпасе углерод связывается на пастбищах, а также они способствуют сохранению биоразнообразия лугов. Влияние свиней на климат в несколько раз меньше, чем у крупного рогатого скота, поскольку свиньи не выделяют метан.

Как правило, растительная пища является безопасным выбором с точки зрения климата – ее климатическое воздействие всегда умеренное. Особенно низкое воздействие оказывают многолетние растения, а также местные сезонные фрукты и овощи. При этом есть и исключения, когда на климат больше всего влияет способ производства, а также транспортировка и упаковка. Например, влияние оливкового масла из Южной Европы на климат довольно велико. А, скажем, рис из Юго-Восточной Азии оказывает во много раз большее воздействие, чем наши собственные зерновые продукты или овощи – воздействие растительного сырья также может быть разным. В пользу выбора местных свежих продуктов говорит и тот факт, что существует риск порчи при транспортировке. В то же время, например, испанский огурец оказывает меньшее воздействие, чем эстонское мясо, поэтому влияние транспорта не следует и переоценивать.

Хотя яйца являются животным сырьем, их воздействие на климат довольно низкое по сравнению с мясом, а вот богатые белком бобы, например, оказывают в несколько раз меньшее воздействие. Воздействие рыбы на климат зависит, прежде всего, от того, является ли она искусственно выращенной – в целом воздействие на климат выловленной в естественных водоемах рыбы весьма скромное, особенно по сравнению с мясом. В то же время с точки зрения воздействия на климат выращенная на фермах красная рыба может оказаться более вредной, чем птица. Кроме того, климатическое воздействие рыбы зависит от состояния рыбных популяций и способов лова, то есть, к сожалению, в продуктовом магазине такие факторы учесть трудно, поскольку, как правило, потребитель не располагает достаточной информацией. Влияние рыбы на климат обобщено в справочнике по выбору устойчиво добытой рыбы, созданном Эстонским фондом природы и Всемирным фондом природы, на сайте kalafoor.ee.·

Различные экологические сертификаты часто оставляют потребителей равнодушными, поскольку об их сути мало что говорится, однако сертификаты выдают не просто так. Если развивать пример с шоколадом, то климатический след шоколада, изготовленного из сертифицированного какао, будет меньше, поскольку в этом случае снижается риск вырубки новых лесов с целью выращивания какао.

Влияние молока недооценивают Если спросить у людей, что оказывает меньшее воздействие на климат: плитка камы или темного шоколада, легко получить неправильный ответ. Может показаться, что местная кама имеет меньший климатический след, чем привезенное издалека какао. В целом существует тенденция переоценивать влияние транспорта и упаковки – тогда как в пищевой промышленности наибольшим обычно является воздействие самого сырья. Поскольку при приготовлении камы используется коровье молоко, его воздействие на климат является средним, а воздействие темного шоколада растительного происхождения – довольно низким. При этом воздействие молока на климат значительно ниже, чем, например, сливочного масла или сыра.·

Воздействие пищевых отходов не воспринимают достаточно серьезно

Независимо от того, большое или маленькое воздействие на климат оказывает еда, просто выбрасывая ее, мы оказываем планете медвежью услугу. К сожалению, почти треть производимых в мире продуктов питания так или иначе выбрасывается. Все продукты питания производятся, упаковываются и транспортируются, и эта деятельность всегда оказывает воздействие на климат. В больших количествах запасаться стоит только продуктами длительного хранения и следует всячески избегать выбрасывания продуктов. Интуитивно может показаться, что покупка продуктов питания в больших упаковках более экологична, но, если это приводит к чрезмерному потреблению или выбрасыванию, причиняемый отходами ущерб становится больше. В случае немедленного потребления лучше выбрать продукт с меньшим сроком годности, тогда будет больше шансов, что магазину не придется выбрасывать продукты.

Воздействие упаковки меньше, чем воздействие сырья

Воздействие упаковки на климат обычно меньше, чем самого продукта, но оно все же значительно. В Эстонии производители продуктов питания в целом стремятся к тому, чтобы упаковки было меньше, но в мире так делают пока не везде. Конечно, упаковку нужно отделять от остального мусора, тогда есть хотя бы надежда, что из нее смогут делать новые материалы, которые в целом более эффективны и экологичны, чем производство новой упаковки с нуля. Потребитель также может задуматься об уменьшении использования упаковки – например, покупка еды на вынос или заказ из ресторана часто означает неоправданное количество упаковки. К счастью, большое количество жителей Эстонии уже ходят в магазины со своими сумками и обосновывать необходимость их использования на каждом шагу уже не нужно, но в Европы есть и страны, где ситуация иная.·

Факторы, о которых потребитель не узнает, если о них не расскажут производители

При приготовлении продуктов питания – как в сельском хозяйстве, так и на фабриках – можно значительно снизить воздействие на климат, используя электроэнергию и тепло, производимые из возобновляемых источников. Потребитель узнает об этом только в том случае, если производитель продуктов питания поделится ей публично. Производители также имеют возможность измерить воздействие каждого своего продукта на климат: например, степень воздействия на климат всех продуктов Kalev и Põltsamaa можно узнать на их сайтах. Также стоит посетить созданный Эстонским фондом природы сайт toidufoor.ee, где можно найти учитывающие воздействие на окружающую среду рекомендации, как в отношении питания в целом, так и, в более узком смысле – в отношении потребления рыбы и мяса.

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