Если в Эстонии построят АЭС, жители Ида-Вирумаа могут рассчитывать на стабильную цену тепла

Как теплоэнергетик, могу прокомментировать данные вопросы именно с точки зрения тепловой энергии. Помимо основного продукта (электроэнергия), АЭС может производить и побочный продукт - тепло (горячую воду). В Эстонии более 200 сетей центрального отопления, и исходя из возможного расположения АЭС, она могла бы отдавать тепловую энергию в соседние сети центрального отопления. Причем тепло требуется круглогодично - с сентября по май наши здания требуют отопления, а в летние месяцы через центральное отопление клиентам подается горячее водоснабжение.

На протяжении многих лет стоимость отопления была очень доступной, но за последние два года во всех регионах Эстонии цены сильно подскочили (например, в Нарве было почти двукратное увеличение). Основная причина - подорожание топлива для производства тепловой энергии. В регионе Ида-Вирумаа для производства отопления использовался в основном сланец (или напрямую или в виде газа, который получался при производстве сланцевого масла) - с плавным отходом от сланцевой энергетики возникает вопрос: на базе какого топлива будут отапливаться здания в Ида-Вирумаа? И как раз тепло, получаемое от АЭС, могло бы стать одним из возможных решений.

Мы провели исследование с коллегами, и если АЭС будет располагаться в районе Айду (как следует из планов Fermi Energia), то можно взвесить снабжение тепловой энергией следующих городов: Кивиыли, Пюсси, Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, Нарва. Для этого будет необходимо построить трубопроводы центрального отопления - для района Пюсси-Кивиыли инвестиция будет в районе 13 миллионов евро, для Кохтла-Ярве, Ахтме и Йыхви потребуется 27 миллионов евро, а для соединения Силламяэ и Нарвы 334 миллиона евро. Соответственно, при реализации планов девелопера АЭС, как минимум жители Кивиыли, Пюсси, Кохтла-Ярве и Йыхви могут рассчитывать на стабильную цену тепловой энергии в течении нескольких десятилетий, на эту стоимость не будет влиять волатильность цен энергоносителей.