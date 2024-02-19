В Нарве шокирующие цены на отопление. Энергетик объясняет почему
Жители Нарвы в начале февраля были шокированы коммунальными счетами. Некоторым жителям города пришлось открыть кошелек в два раза шире для того, чтобы оплатить подорожавшее отопление. Доктор наук, создатель образовательного проекта Enerhack Игорь Крупенский объясняет, почему именно по Нарве рост цен на тепло ударил больнее всего.
В последнее время вопрос стоимости тепловой энергии в Нарве стал особенно актуален. Долгие годы тепло для жителей Нарвы было самым доступным в Эстонии, но ситуация изменилась. Давайте разберемся в причинах этого изменения, начав с нормативной базы.
Центральное отопление в Эстонии находится под строгим контролем. Все цены и их изменения должны быть согласованы с Департаментом конкуренции. Поставщики тепловой энергии могут подавать на утверждение формулы ценообразования на срок до трех лет. Эти формулы используются для установления предельной цены на тепло при изменении затрат, не зависящих от компании, например, цен на топливо. Если ценообразование не соответствует законодательству, Департамент может отказать в утверждении запрошенной формулы или предельной цены на тепло. Тепловая энергия может продаваться и по цене ниже установленной предельной. В Эстонии более 200 зон центрального отопления. На сайте Департамента конкуренции доступна информация о предельных ценах на производство тепловой энергии и конечных ценах для потребителей, а также обо всех текущих заявках на изменение цен.
На сегодняшний день самое дешевое тепло производится на ТЭЦ Иру под Таллинном, где в качестве топлива используются бытовые отходы, по цене 7,98 EUR/MWh. В других районах Таллинна, где для производства тепла используется древесная щепа на ТЭЦ, стоимость чуть выше 40 EUR/MWh (а пиковые мощности в столице покрываются газовыми котельными где стоимость еще выше). В Ида-Вирумаа цены различаются: в Кохтла-Ярве-Йыхви-Ахтме производство тепловой энергии стоит 32,35 EUR/MWh (остаточное тепло сланцевых станций), в Силламяэ — 51,08 EUR/MWh (ТЭЦ на древесной щепе), а в Нарве, где тепло производится на сланцевой ТЭЦ, цена производства равна 60,44 EUR/MWh.
Конечные цены для потребителей в других регионах выглядят следующим образом - самое дешевое отопление в Таллинне в районе Веэренни, где есть небольшая сеть центрального отопления и оно производится в основном с помощью энергетических земляных коллекторов - потребители платят 48,42 EUR/MWh. Больше всех платят жители Костивере - 138,15 EUR/MWh (тепло производится с помощью газовой котельной).
В Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве-Йыхви-Ахтме потребители платят 62,78 EUR/MWh, Силламяэ - 67,11 EUR/MWh и в Нарве 73,78 EUR/MWh. В Таллинне в главной сети центрального отопления - 79,04 EUR/MWh. Как следует из приведенных выше данных, ключевым компонентом для более доступной цены для потребителей является дешевое производство тепла - соответственно, для снижения стоимости отопления потребителей в Нарве требуется внедрить более дешевые производительные мощности.
Один из вариантов — использование геотермальной энергии. Частная компания уже проводит тестовое бурение скважин в Нарве по канадской технологии. В случае успеха проекта планируется достичь мощности в 16 МВт за счет бурения скважин глубиной 6 км. Альтернативный вариант — использование остаточного тепла от будущей атомной электростанции в регионе Айду. Есть и другие варианты — например, в Таллинне планируется запуск масштабных тепловых насосов на сточной и морской воде. Еще один инновационный тренд заключается в том, что многие тепловые компании начали устанавливать электрические котлы — такие инвестиции оказываются относительно невеликими, а в периоды с низкими или даже отрицательными ценами на электроэнергию производство тепла становится особенно выгодным.
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