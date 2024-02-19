В Нарве шокирующие цены на отопление. Энергетик объясняет почему

В последнее время вопрос стоимости тепловой энергии в Нарве стал особенно актуален. Долгие годы тепло для жителей Нарвы было самым доступным в Эстонии, но ситуация изменилась. Давайте разберемся в причинах этого изменения, начав с нормативной базы.

Центральное отопление в Эстонии находится под строгим контролем. Все цены и их изменения должны быть согласованы с Департаментом конкуренции. Поставщики тепловой энергии могут подавать на утверждение формулы ценообразования на срок до трех лет. Эти формулы используются для установления предельной цены на тепло при изменении затрат, не зависящих от компании, например, цен на топливо. Если ценообразование не соответствует законодательству, Департамент может отказать в утверждении запрошенной формулы или предельной цены на тепло. Тепловая энергия может продаваться и по цене ниже установленной предельной. В Эстонии более 200 зон центрального отопления. На сайте Департамента конкуренции доступна информация о предельных ценах на производство тепловой энергии и конечных ценах для потребителей, а также обо всех текущих заявках на изменение цен.

На сегодняшний день самое дешевое тепло производится на ТЭЦ Иру под Таллинном, где в качестве топлива используются бытовые отходы, по цене 7,98 EUR/MWh. В других районах Таллинна, где для производства тепла используется древесная щепа на ТЭЦ, стоимость чуть выше 40 EUR/MWh (а пиковые мощности в столице покрываются газовыми котельными где стоимость еще выше). В Ида-Вирумаа цены различаются: в Кохтла-Ярве-Йыхви-Ахтме производство тепловой энергии стоит 32,35 EUR/MWh (остаточное тепло сланцевых станций), в Силламяэ — 51,08 EUR/MWh (ТЭЦ на древесной щепе), а в Нарве, где тепло производится на сланцевой ТЭЦ, цена производства равна 60,44 EUR/MWh.