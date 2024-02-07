ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ | Нарва замерзает, как горожанам справиться с оплатой ужасающих счетов?

Многие районы города Нарва состоят из хрущевок. И коммунальные платежи за такие хрущевки стали неприятным сюрпризом для горожан. Например, счет за двухкомнатную квартиру на улице Мадисе за январь составил 206 евро, из которых 169 евро плата за отопление. При этом температуру в квартире в январе нельзя было назвать комфортной и теплой.

Квартирные товарищества или не могут или не хотят утеплять эти старые дома. Тем более, что такой процесс займет несколько лет, даже если сегодня все строительные силы Ида-Вирумаа будут брошены на утепление и реновацию домов.

Справедливо задать вопрос: как и каким образом городское собрание Нарвы собирается поддержать горожан?

Как и каким образом представитель Нарвы в Рийгикогу лоббирует интересы горожан перед социальным департаментом, и будут ли выплачены какие-то компенсации не самой зажиточной прослойке населения, которой сложно справляться с оплатой высоких счетов - пенсионерам и малоимущим семьям?

И, конечно, возникает вопрос: действительно ли для Нарвы важно сейчас поднять зарплату мэра до 4000 евро?

Много говорят о восстановлении старой Нарвы. Город украшают. Однако огромная часть горожан живет на грани нищеты. Старые холодные дома, которые не удерживают тепло. Огромные счета за коммунальные услуги. В отпусках за границей люди, проживающие в Нарве, бывают один из десяти.

Политика властей Нарвы по отношению к горожанам - наплевательская. Остается впечатление, что реальные проблемы жителей руководство города не интересуют.