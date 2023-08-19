ФОТО | В Тискре пробурена 500-метровая скважина. Для чего?

В частности, правительство поручило Геологической службе Эстонии провести широкомасштабное исследование для оценки технической и экономической целесообразности использования геотермальной энергии в Северной и Центральной частях Эстонии.

Для этого будут пробурены две 500-метровые геотермальные скважины: одна прямо сейчас на в Тискрезе, а другая в Роосна-Аллику в октябре. На их базе будут созданы первые испытательные станции.