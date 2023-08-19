19.08.2023, 18:55
ФОТО | В Тискре пробурена 500-метровая скважина. Для чего?(6)
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В частности, правительство поручило Геологической службе Эстонии провести широкомасштабное исследование для оценки технической и экономической целесообразности использования геотермальной энергии в Северной и Центральной частях Эстонии.
Для этого будут пробурены две 500-метровые геотермальные скважины: одна прямо сейчас на в Тискрезе, а другая в Роосна-Аллику в октябре. На их базе будут созданы первые испытательные станции.