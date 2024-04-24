Отчет: скачки цен на электроэнергию заставляют людей управлять своим потреблением

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что активнее всего на скачки цен на электроэнергию реагируют предприятия обрабатывающей промышленности и домохозяйства, особенно частные дома с тепловыми насосами. „Когда в январе этого года биржевая цена на электроэнергию превысила 1000 евро/МВтч, домохозяйства и промышленные предприятия сократили потребление на 10–12%. В то же время потенциал управления спросом гораздо выше. Например, по сравнению с домашними потребителями, приобретающими электроэнергию по обычной биржевой цене, домохозяйства, производящие солнечную электроэнергию, сократили потребление в 2,5 раза“, — сказал Мярт Массо.

Анализ поведения потребителей электроэнергии, основанный на данных Eesti Energia, показал, что 5 января этого года в часы чрезвычайно высоких цен потребители электроэнергии с биржевой ценой сократили потребление в общей сложности на 30–40 МВт. Учитывая рыночную долю Eesti Energia, можно считать, что мощность изменения общего потребления электроэнергии в тот день в Эстонии составляла 75–100 МВт в разные часы.

Центр мониторинга развития в недавнем кратком отчете отмечает, что, хотя осведомленность, мотивация и способность жителей Эстонии сокращать свои расходы на электроэнергию путем управления потреблением возросли, сегодня они все еще недостаточны. Кроме того, у потребителей с фиксированной ценой на электроэнергию, чье потребление составляет примерно треть от общего потребления, отсутствует мотивация снижать его в часы чрезвычайно высоких цен. Негативно выглядит и публичный сектор, где, в отличие от других групп потребителей, в часы высоких цен электроэнергии потреблялось значительно больше базового уровня.