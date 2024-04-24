Отчет: скачки цен на электроэнергию заставляют людей управлять своим потреблением
Жители Эстонии начали более осознанно управлять потреблением электроэнергии в часы высоких цен. Это помогло сократить расходы и сбалансировать спрос и предложение энергии. Однако потенциал управления электропотреблением в Эстонии более чем вдвое превышает проявленный до сих пор.
Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо отметил, что активнее всего на скачки цен на электроэнергию реагируют предприятия обрабатывающей промышленности и домохозяйства, особенно частные дома с тепловыми насосами. „Когда в январе этого года биржевая цена на электроэнергию превысила 1000 евро/МВтч, домохозяйства и промышленные предприятия сократили потребление на 10–12%. В то же время потенциал управления спросом гораздо выше. Например, по сравнению с домашними потребителями, приобретающими электроэнергию по обычной биржевой цене, домохозяйства, производящие солнечную электроэнергию, сократили потребление в 2,5 раза“, — сказал Мярт Массо.
Анализ поведения потребителей электроэнергии, основанный на данных Eesti Energia, показал, что 5 января этого года в часы чрезвычайно высоких цен потребители электроэнергии с биржевой ценой сократили потребление в общей сложности на 30–40 МВт. Учитывая рыночную долю Eesti Energia, можно считать, что мощность изменения общего потребления электроэнергии в тот день в Эстонии составляла 75–100 МВт в разные часы.
Центр мониторинга развития в недавнем кратком отчете отмечает, что, хотя осведомленность, мотивация и способность жителей Эстонии сокращать свои расходы на электроэнергию путем управления потреблением возросли, сегодня они все еще недостаточны. Кроме того, у потребителей с фиксированной ценой на электроэнергию, чье потребление составляет примерно треть от общего потребления, отсутствует мотивация снижать его в часы чрезвычайно высоких цен. Негативно выглядит и публичный сектор, где, в отличие от других групп потребителей, в часы высоких цен электроэнергии потреблялось значительно больше базового уровня.
По мнению экспертов, для увеличения объема управления спросом на электроэнергию необходимо создать дополнительную финансовую мотивацию для потребителей. На основании этого потребителям, которые сократили свое потребление в часы с высокими ценами на электроэнергию или увеличили его в часы с низкими ценами, будет выплачиваться бонус.
„Для создания системы мотивации необходимо внести в Закон о рынке электроэнергии более четкое регулирование совместных предложений потребителей, или агрегации, которое среди прочего вовлекало бы в управление потреблением пользователей пакетов электроэнергии с фиксированной ценой“, — отметил Эйнари Кисел, руководитель отдела партнерских отношений и стратегии FinEst Targa Linna Tippkeskus. „В то же время при создании регуляции следует также предотвратить появление на рынке электроэнергии новых потенциальных проблем, связанных с управлением спросом“, — добавил он.
В кратком отчете „Перспективы управления потреблением электроэнергии в Эстонии“ отмечается, что в настоящее время в Эстонии работает только самостоятельное изменение электропотребления потребителями в ответ на скачки биржевых цен. Управлять потреблением возможно и так, чтобы потребительские нагрузки различных потребителей агрегировались через поставщика услуг. Это позволило бы включить в управление потреблением и пользователей пакетов электроэнергии с фиксированной ценой. Однако возможности использования услуги агрегатора ограничены из-за недостатков модели рынка и законодательства Эстонии.
Краткий отчет „Перспективы управления потреблением электроэнергии в Эстонии“ подготовлен в рамках исследовательского направления Центра мониторинга развития „Активные потребители в энергетической системе будущего“. Анализ потенциала управления потреблением в Эстонии был проведен по заказу Центра мониторинга развития центром FinEst Targa Linna Tippkeskus, действующим при Таллинском техническом университете, в сотрудничестве с Институтом электроэнергетики и мехатроники ТТУ.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
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