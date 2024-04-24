Около 40% жителей Эстонии рассматривают в качестве своего следующего автомобиля электрический или гибридный автомобиль(1)
Опрос автовладельцев, проведенный в марте исследовательской компанией Norstat по заказу Veho, показал, что 25% автовладельцев Эстонии готовы или рассматривают покупку гибридного автомобиля в качестве своего следующего автомобиля, а 12% склоняются в пользу электромобиля. Почти треть рассматривают возможность приобретения электромобиля или гибридного автомобиля в качестве второго семейного автомобиля.
„Хотя большинство водителей, то есть почти 90%, в настоящее время ездят на автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями, исследование показало, что в принятии будущих решений намечается сдвиг, и люди становятся более открытыми к идее электрического или гибридного автомобиля“, – руководитель Veho AS прокомментировал Кейо Каасик.
3% респондентов заявили, что в качестве следующего автомобиля обязательно купят электромобиль, еще 9% рассматривают такой вариант. Что касается гибридных автомобилей, то готовность к их покупке в два раза выше: 8% полностью готовы купить гибридный автомобиль, а 17% рассматривают такой вариант.
„Более высокое предпочтение гибридных автомобилей отражает то, что люди готовы сделать первые шаги к электрификации, но делают это осторожно, изначально выбирая компромисс в виде гибрида. Это хороший промежуточный шаг на пути между двигателем внутреннего сгорания и электроприводом“, – добавил Кейо Каасик.
По его словам, автовладельцы воспринимают гибрид как более надежную альтернативу, которая в то же время предлагает преимущества электромобиля, такие как более экономичное и экологичное вождение. Особенно в случае подключаемого гибрида, который сегодня способен проехать более 100 километров на электричестве, то есть практически все поездки по городу можно совершать на аккумуляторе.
Опрос также показал, что те люди, которые сегодня уже ездят на гибриде, более готовы рассматривать электромобиль как вариант: 25% тех, кто обязательно купит электромобиль в качестве своего следующего автомобиля, и 20% тех, кто рассматривает такой вариант, сейчас ездят на гибриде.
„Однако интересно, что сегодняшние водители бензиновых автомобилей более уверены в гибридных и электрических автомобилях, чем владельцы дизельных автомобилей, а порой они относятся к идее даже с большим энтузиазмом, чем владельцы гибридных автомобилей“, – добавил Каасик. А именно, среди тех, кто абсолютно уверен в покупке электромобиля в качестве следующего автомобиля, треть сейчас ездит на бензиновом автомобиле, а пятая часть – на дизеле. Среди тех, кто уверен, что купит гибридный автомобиль в качестве своего следующего автомобиля, 46% являются нынешними водителями бензиновых автомобилей, а 36% — водителями дизельных автомобилей.
„По статистике, изменение отношения автовладельцев на самом деле отражается очень логичным образом: именно так люди и переходят от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям, когда, образно говоря, переправой является гибрид“, - сказал Каасик.
В 2023 году на эстонском рынке полностью электрические автомобили составили 6,3% от общего объема продаж новых автомобилей, в то же время электромобили составили целых 18,2% от продаж новых автомобилей Mercedes-Benz на эстонском рынке, или в три раза больше, чем в среднем по рынку. По сравнению с 2022 годом продажи электромобилей Mercedes-Benz в Эстонии выросли на 6%.
По словам Кейо Каазика, компания Veho и клиенты Mercedes-Benz движутся к электрификации быстрее, чем в среднем по рынку, поскольку этому способствует целенаправленное устойчивое развитие компании и философия бизнеса, ставящая целью сократить выбросы углекислого газа и помочь клиентам сделать устойчивый выбор.
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