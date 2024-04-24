Около 40% жителей Эстонии рассматривают в качестве своего следующего автомобиля электрический или гибридный автомобиль

„Хотя большинство водителей, то есть почти 90%, в настоящее время ездят на автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями, исследование показало, что в принятии будущих решений намечается сдвиг, и люди становятся более открытыми к идее электрического или гибридного автомобиля“, – руководитель Veho AS прокомментировал Кейо Каасик.

3% респондентов заявили, что в качестве следующего автомобиля обязательно купят электромобиль, еще 9% рассматривают такой вариант. Что касается гибридных автомобилей, то готовность к их покупке в два раза выше: 8% полностью готовы купить гибридный автомобиль, а 17% рассматривают такой вариант.

„Более высокое предпочтение гибридных автомобилей отражает то, что люди готовы сделать первые шаги к электрификации, но делают это осторожно, изначально выбирая компромисс в виде гибрида. Это хороший промежуточный шаг на пути между двигателем внутреннего сгорания и электроприводом“, – добавил Кейо Каасик.

По его словам, автовладельцы воспринимают гибрид как более надежную альтернативу, которая в то же время предлагает преимущества электромобиля, такие как более экономичное и экологичное вождение. Особенно в случае подключаемого гибрида, который сегодня способен проехать более 100 километров на электричестве, то есть практически все поездки по городу можно совершать на аккумуляторе.

Опрос также показал, что те люди, которые сегодня уже ездят на гибриде, более готовы рассматривать электромобиль как вариант: 25% тех, кто обязательно купит электромобиль в качестве своего следующего автомобиля, и 20% тех, кто рассматривает такой вариант, сейчас ездят на гибриде.