Скоро истекает срок представления декларации о доходах. К какому числу нужно доплатить налоги?
Налогово-таможенный департамент напоминает, что в конце апреля заканчивается срок подачи декларации о доходах физического лица и предпринимателя – физического лица. На сегодняшний день в департамент подано 730 тысяч деклараций и 97% из них через среду электронных услуг е-МТА. На сегодняшний день переплаченный подоходный налог возвращен людям в размере 206 миллионов евро, доплате подлежит 52 миллиона евро.
Декларацию о доходах должны подать все предприниматели – физические лица (FIE), а также все люди, которые в 2023 году получили выгоду от продажи ценных бумаг, вносили взносы или делали выплаты с инвестиционного счёта, получили зарплату или дивиденды из-за рубежа или получили доход через платформы, продавая там товары или услуги.
Кроме того, все, кто имеет право на налоговые льготы и желает ими воспользоваться, должны подать декларацию о доходах. В этом году люди смогут в последний раз вычесть из своего налогооблагаемого дохода проценты по жилищному кредиту, а также в последний раз могут получить дополнительный не облагаемый налогом доход на ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка, и супруги могут перевести свои неиспользованные налоговые льготы на декларацию о доходах супруга.
FIE должны представлять основную форму A декларации о доходах и форму E во всех случаях, независимо от того, был ли получен доход от предпринимательской деятельности. В случае, если доход от предпринимательской деятельности не был получен, форма E представляется с нулями. Обязанность подачи декларации также распространяется на случаи, когда предпринимательская деятельность в течение года была приостановлена или прекращена.
Если декларация о доходах подана, то в e-MTA следует следить за информационной страницей декларации о доходах, где можно увидеть информацию о результатах первичной проверки своей декларации и при необходимости предоставить дополнительные документы, если они необходимы департаменту.
Переплаченный подоходный налог будет возвращён на указанный в декларации банковский счёт не позднее 1 октября 2024 года. К этой же дате необходимо уплатить подлежащую доплате сумму налога.
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