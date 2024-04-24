Эксперт: в 2024 году рост экономики Эстонии будет отрицательным. А что с ценами?

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, темпы роста ВВП в 2023 году оказались ниже потенциальных во всех трех странах из-за кластерного кризиса – экономика Латвии и Литвы в 2023 году сократилась на 0,3% по сравнению с 2022 годом, а экономика Эстонии – на 3,1%.

„В этом году ожидается улучшение экономических показателей – в Литве рост составит 2%, в Латвии – 1,2 %. Хотя во второй половине года начнется рост и в эстонской экономике, ВВП в этом году будет на уровне -1 %, поскольку прошлогоднее падение сохранялось в течение всего года“, – сказал Ленно Уускюла.

По словам Уускюла, в следующем году можно ожидать ускорения экономического роста как в Эстонии, так и в Латвии. Литва также находится на пути к росту, хотя он несколько замедлился по сравнению с этим годом. Прогноз роста Эстонии составляет 3 %, Латвии – 3,3%, а Литвы – 1,8%.

Инфляция в странах Балтии в 2024 году ожидается ниже, чем в еврозоне, поскольку снижение цен на сырьевые товары отразится на потребительских ценах – Luminor даже прогнозирует снижение цен в Латвии и Литве. В Эстонии же ожидается рост цен в среднем на 3% в течение года, в основном из-за налоговых изменений в этом году.

„Уровень инфляции в трех странах нашего региона сильно зависит от мировых цен на энергоносители и продукты питания. Поскольку прежние высокие затраты уже отразились на ценах, уровень инфляции в настоящее время ниже уровня еврозоны, не считая местных условий“, – сказал Уускюла. „Цены на товары, как и ожидалось, уже снижаются, но цены на услуги растут из-за медленной корректировки и повышения заработной платы“.

На следующий, 2025 год, Luminor прогнозирует довольно схожий (1% и 0,7% соответственно) небольшой рост потребительских цен в Эстонии и Латвии. В Литве же, по словам Уускюла, может повториться эстонский сценарий этого года, и цены могут вырасти на 3% из-за запланированных налоговых изменений.