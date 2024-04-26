В печку не влезет, в земле не сгниет. В Эстонии появляется проблема гигантских размеров, с которой пока никто не может ничего сделать

Новые ветряные электростанции растут в Эстонии как грибы после дождя: их уже почти 200, и это число в ближайшие годы возрастет в несколько раз. Однако перед застройщиками в ближайшем будущем встанет серьезная задача: что делать с огромными (до 100 метров) лопастями ветрогенераторов после истечения срока их службы. В ведро эти громадины не выбросишь, на природе они не разлагаются, в печку не поместятся.