В печку не влезет, в земле не сгниет. В Эстонии появляется проблема гигантских размеров, с которой пока никто не может ничего сделать(41)
Новые ветряные электростанции растут в Эстонии как грибы после дождя: их уже почти 200, и это число в ближайшие годы возрастет в несколько раз. Однако перед застройщиками в ближайшем будущем встанет серьезная задача: что делать с огромными (до 100 метров) лопастями ветрогенераторов после истечения срока их службы. В ведро эти громадины не выбросишь, на природе они не разлагаются, в печку не поместятся.
У компании Enefit Green — самого крупного и старейшего в Эстонии производителя ветряной электроэнергии — в настоящее время насчитывается примерно 165 ветрогенераторов, самый старый из которых находится в Виртсу, ему 22 года. Это означает, что в ветропарках только этого производителя крутятся 495 лопастей. И изготовлены они, естественно, из чрезвычайно прочных и не подверженных влиянию окружающей среды материалов.