26.04.2024, 08:02
УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | Украинка с мужем получили 12000 евро на развитие бизнеса в Эстонии. Что из этого вышло?
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ФОТО: Delfi Meedia
С 2022 года Касса по безработице активно поддерживает тех украинских беженцев, которые решили открыть свой бизнес в Эстонии. За это время начинающим украинским предпринимателям суммарно было выделено около 84 тысяч евро. Куда были потрачены эти деньги и действительно ли украинские беженцы оживляют эстонскую экономику? RusDelfi продолжает сериал — о судьбах украинцев в Эстонии, спустя два года после начала войны.