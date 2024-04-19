Искусственный дефицит. Какие военные поставки из США критичны для Украины

В отсутствие американских средств на финансирование Украины и её вооружённых сил ей пытаются помочь другие союзники, прежде всего европейские, но их ресурсов недостаточно.

«Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений», — пишут аналитики Kiel Institute.

Очевидно, что продукцию американских оборонных концернов заместить сложно, особенно если она привязана к уже поставленному Киеву оружию.

Что и в каком количестве Вашингтон поставил в Украину с начала российского вторжения? Ответ на этот вопрос есть на сайте Госдепартамента: «На сегодняшний день мы предоставили военную помощь примерно на 44,2 миллиарда долларов США».

Там же приводится список переданного Киеву оружия. Не все пункты расписаны подробно, возможно, из соображений секретности, но имеющейся информации достаточно, чтобы составить картину американской военной помощи.

Мы классифицировали этот список по типам поставленных Украине вооружений.

В длинном списке поставленного Украине американского оружия нет ничего такого, чем не располагали бы другие союзники Киева. Так, системы ПВО MIM-23 Hawk и ракеты к ним имеются у многих стран, а в самих США ещё с начала 2000-х сняты с вооружения. То же самое можно сказать и о некоторых других позициях из списка Госдепа.

Более того, арсенал европейских стран НАТО куда разнообразнее, а потенциал производственных мощностей тоже высок. Есть у них и самые современные танки с БМП, и все виды артиллерии, включая знаменитые „Хаймарсы“ и их аналоги, и пилотируемые самолёты, и дроны.

Но разнообразное — это не всегда хорошо, а „самое современное“, увы, скорее означает, что его много не дадут.

Оценивать важность продолжения американских поставок Украине нужно по нескольким критериям.

Вопрос унификации вооружений