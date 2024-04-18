Фон дер Ляйен: победа РФ в войне обойдется ЕС слишком дорого

В ближайшие пять лет Европейскому Союзу необходимо высокими темпами нарастить свой оборонно-промышленный потенциал, заявила председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в среду, 17 апреля, на ежегодной конференции по обороне и безопасности в Брюсселе. При этом она признала, что этот процесс будет непростым.

„Он потребует нового европейского оборонного мышления как от государств-членов ЕС, так и от институтов, промышленности и инвесторов, а также политического и морального мужества, чтобы поддерживать Украину здесь, на европейской земле, столько, сколько потребуется. Потому что цена отсутствия безопасности, цена победы России намного выше, чем любая сумма, которую мы можем сэкономить сейчас. Цена столкновения с многочисленными угрозами и конфликтами, к которым нет готовности, намного выше, чем мы можем себе позволить“, - указала фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен: „Новая лига авторитарных правителей“

Она назвала массированную воздушную атаку Ирана на Израиль новейшим „сигналом о намерениях новой лиги авторитарных правителей“, к которой причислила не только Тегеран, но и Москву, и Пхеньян. „Жестокая агрессивная война России против Украины длится уже третий год, укоренившись и усилившись, как никогда. Северная Корея поставляет в Россию одну за другой партию боеприпасов. Иранские беспилотники ежедневно летают над украинскими городами. Иран даже помогает России с технологиями для создания этих беспилотников на ее территории, - напомнила глава Еврокомиссии. - Новая лига авторитарных правителей работает сообща, чтобы разрушить основанный на правилах международный порядок, перекроить карты разных континентов и довести наши демократии до развала“.