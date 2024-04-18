„Ситуация сложная, но мы не выдохлись“. Премьер-министр Украины призвал Конгресс США принять закон о помощи Киеву

Украина в значительной степени зависит от поставок оружия из США и других западных стран. Без них ей крайне трудно продолжать борьбу с Россией, обладающей значительным превосходством в численности населения, и в боеприпасах.

В Кремле эти заявления считают смехотворными. В марте президент Владимир Путин назвал предположения о том, что Россия может в один прекрасный день напасть на Восточную Европу, „полной чушью“.

В прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что, если Россия выиграет войну, она может вторгнуться в Польшу, что приведет к Третьей мировой войне. Похожие предположения делают представители европейских стран и США.

„Если Украина падет, мировая система безопасности будет разрушена, и миру придется искать новую систему безопасности — или в мире будет множество подобных конфликтов, и в итоге это может привести к Третьей мировой войне, — считает глава правительства Украины. — Наша общая задача — защитить демократические ценности, защитить сложившуюся после Второй мировой войны глобальную систему безопасности и принести долгосрочный и устойчивый мир на европейский континент“.

„Мы беседовали об этом с конгрессменами, все наши партнеры, все конгрессмены выражают осторожный оптимизм по поводу голосования в субботу, и мы разделяем этот оптимизм. И эти деньги нужны нам вчера — не завтра, не сегодня, — сказал Шмыгаль. — Ситуация на фронте непростая, и нам нужна военная поддержка нашего самого крупного союзника, Соединенных Штатов“.

Глава Белого дома пообещал, что немедленно подпишет законы о выделении средств Украине, как только он будет принят Конгрессом, „чтобы дать понять всему миру: Мы поддерживаем наших друзей“.

В среду спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что голосование по законопроекту о помощи Украине состоится в субботу, 20 апреля, а президент Джо Байден уже сказал, что „решительно поддерживает“ его.

Во вторник в интервью американскому вещателю PBS президент Владимир Зеленский сказал, что без американской помощи шансов на победу у ВСУ нет.

„Я говорю вам откровенно, без этой помощи шансов у нас победить не будет, — заявил Зеленский. — Нужно быть намного сильнее твоего врага. Вот о чем я говорю. Что сегодня артиллерийские снаряды — один к десяти. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сравнимым числам. Десять к десяти“.

Эту мысль повторил в своем интервью и премьер-министр Шмыгаль. Он назвал три главных приоритета для Украины с точки зрения помощи от западных союзников.

„В первую очередь, нам нужна ПВО, это очень важно — нам нужно больше ракет и систем ПВО, чтобы защитить украинские города и гражданскую инфраструктуру, не дать россиянам разрушить нашу экономику, — сказал он. — Второй приоритет — артиллерийские снаряды. Мы ждем этого на фронте, об этом нас все время спрашивают наши бойцы. Они говорят: если у нас будет достаточно снарядов, если будет достигнут паритет с Россией, мы победим“.

„И третья важная вещь — это F-16. Нам нужно защитить наше небо, потому что сейчас у России преимущество в небе. Они используют лишь 300 своих истребителей, а у нас нет ни одного, нам нужны F-16“, — заявил Шмыгаль.

Сложная ситуация на фронте

Премьер-министр Украины добавил, что ситуация на фронте остается для ВСУ сложной.

В феврале украинские военные оставили город Авдеевка недалеко от Донецка, который они удерживали с начала конфликта в 2014 году.

Генерал Александр Тарнавский, руководивший отступлением, отметил, что преимущество в артиллерийских боеприпасах у россиян составляет 10 к 1. По его мнению, отступление после нескольких месяцев боев было „единственно правильным решением“.

Потеря Авдеевки стала самой тяжелой для Украины с тех пор, как она вывела войска из Бахмута в мае 2023 года.

Бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании генерал сэр Ричард Бэрронс недавно выразил опасения, что, если не предоставить Украине оружие и боеприпасы, она потерпит поражение уже в этом году.

„Мы видим, как Россия наносит удары по линии фронта, имея преимущество пять к одному в артиллерии, боеприпасах и избытке людей, — сказал он. — Украина может почувствовать, что не может победить. И когда это произойдет, почему люди захотят сражаться и умирать?“

Шмыгаль, однако, уверен в том, что Украина выстоит.

„Ситуация на фронте сложная, но самое главное — мы не выдохлись, — сказал он. — Да, мы устали, и это понятно, война идет третий год, но мы ждем оружия, боеприпасов, чтобы продолжать нашу борьбу“.

„Мы сражаемся за свою жизнь, за свою землю, за свои семьи, я не могу даже представить, что мы проиграем эту войну“, — заключил Шмыгаль.