ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (785-й день) | В Польше задержали человека, который хотел помочь спецслужбам РФ организовать покушение на Зеленского
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• За минувшие сутки российские военные нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
• Произошло 87 боевых столкновений. На бахмутском направлении ВСУ отразили 24 атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новое и Клещеевка Донецкой области.
• На авдеевском направлении украинские военные отразили 19 атак россиян в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.
• На новопавловском направлении войска РФ 23 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области.
• Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили склад боеприпасов и еще один важный объект противника.
Ночью Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе. ВСУ заявили, что сбили все беспилотники. Войска РФ атаковали 13 беспилотниками типа „Шахед-131/136“ из Краснодарского края и аннексированного Крыма. Все 13 дронов, как утверждают в ВСУ, были сбиты в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Всего за минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию 13 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины. Из разных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию, были атакованы 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры.
Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили больше 45 дронов, снарядов и ракет над тремя регионами. Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 18 апреля перехватили или уничтожили украинские беспилотники и другие воздушные цели над территорией Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.
В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция. В результате российского обстрела погибли 18 человек. Как сообщил глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус, 78 человек получили ранения, 37 из них остаются в больницах. Войска РФ нанесли удар тремя ракетами по Чернигову 17 апреля. Под обстрел попало восьмиэтажное здание отеля, в котором, по неподтвержденной информации бывшего депутата Игоря Мосийчука, располагались украинские военные. В результате обстрела также были повреждены более 20 многоквартирных домов.
Полиция немецкого города Байройт в Баварии 17 апреля задержала двух граждан Германии, подозреваемых в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. По их информации, задержаны два русских немца — 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Й.
Главным подозреваемым считается Дитер С. из Баварии. Его подозревают в разведывательной агентурной деятельности, в том числе в диверсионных целях, а также в слежке за военными объектами. По данным Spiegel, главный подозреваемый следил за транспортными маршрутами, используемыми для перевозки военных грузов, чтобы в конечном счете подорвать немецкую поддержку Украины.
Посольство РФ в Германии заявило, что Москва отвергает обвинения в адрес российских спецслужб в планах атак на военные объекты в Германии „как абсурдные и нелепые“.
Беспилотник атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей захваченной РФ станции. Дрон сбили над крышей корпуса, никто не пострадал. Назначенное РФ руководство АЭС обвинило в атаке ВСУ.
В начале апреля назначенное Россией руководство Запорожской АЭС обвинило Украину в нескольких атаках на станцию, в том числе на корпус с тренажером реакторного зала. Украинская военная разведка заявила, что РФ сымитировала атаки.
Военная разведка Украины опубликовала список уничтоженной или „критически“ поврежденной техники войска РФ в результате атаки 17 апреля на военный аэродром в аннексированном Джанкое (Крым).
Ведомство утверждает, что были уничтожены или повреждены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО, а также аппаратура наблюдения за воздушным пространством „Фундамент-М“.
Один человек погиб в результате российского обстрела поселка Очеретино, сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. По его словам, войска РФ ударили по поселку утром 18 апреля, попав в один из домов.
Мирная жительница погибла при обстреле жилого сектора города Селидово в Донецкой области, сообщает МВД Украины. Тело погибшей спасатели достали из-под завалов частного жилого дома. Всего в результате атаки утром 18 апреля один частный дом разрушен, 11 повреждены, в двух домах произошли пожары.
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что подготовленные США предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине могут нарушать международное право.
„Переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию — это то, к чему нужно подходить очень осторожно“, — цитирует главу ЕЦБ The Financial Times. По словам Лагард, подобные действия могут изменить международный порядок, „который вы [страны Запада] хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала“.
Министры финансов „Большой семерки“ и управляющие центральными банками пообещали продолжить работу над „всеми возможными способами“ использования замороженных российских активов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление G7, распространенное 17 апреля.
„Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться заблокированными в соответствии с нашими правовыми системами“, — заявили представители G7.
Министры иностранных дел стран „Большой семерки“ встречаются на итальянском острове Капри, в повестке дня — Украина и ближневосточный кризис.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борель, который также присутствует на встрече, заявил, министры обсудят, по его словам, тяжелую ситуацию, в которой оказалась Украина. Он призвал страны „Большой семерки“ и ЕС быстрее принять решения по поддержке Киева. Вопрос укрепления украинской противовоздушной обороны занимает одно из первых мест на повестке дня.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на проходящей сегодня встрече, что Украине необходимо „срочно усилить противовоздушную оборону“.
„Это срочно, потому что каждый день задержки приводит к еще большему количеству смертей и разрушений в Украине. Мы должны были дать больше раньше, поэтому есть срочная необходимость сейчас, завтра, послезавтра. Чем раньше, тем лучше, потому что задержки с поставками средств ПВО означают, что больше российских ракет будут поражать цели в Украине, задержки с поставками боеприпасов означают, что Россия сможет больше продвигаться вдоль линии фронта“, — сказал Столтенберг.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• На купянском направлении войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Червоная Диброва самопровозглашенной ЛНР и Григоровка самопровозглашенной ДНР. Российские военные отразили две атаки противника в районе населенного пункта Терны ДНР.
• На донецком направлении армия РФ поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка ДНР. Российские военные отразили контратаку противника в районе населенного пункта Красногоровка.
• На авдеевском направлении российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Семеновка, Нетайлово и Орловка ДНР. Отражены семь атак украинской армии в районах населенных пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка ДНР.
• На южно-донецком направлении войска РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское ДНР и Малиновка Запорожской области.
• На херсонском направлении российская армия поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Змеевка, Никольское и Ивановка Херсонской области, а также отразила контратаку ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
• Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ „Север“, две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300, склады вооружения и топлива, а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 126 районах.
• Российские средства ПВО сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты „Точка-У“, а также 33 реактивных снаряда Vampire.
Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила резолюцию в связи с убийством Алексея Навального в колонии. Ее приняли 17 апреля, текст документа появился на сайте ПАСЕ 18 апреля.
В тексте говорится, что при правлении Владимира Путина Россия превратилась в диктатуру. Парламентская ассамблея, как и заявляла ранее, отказалась признавать Путина легитимным президентом РФ и призвала страны, входящие в Совет Европы, а также в Евросоюз, прекратить с ним любые контакты.
В своем заявлении ПАСЕ также призвала предоставить Украине оружие и боеприпасы, чтобы она могла противостоять России, а также усилить санкции против России, в том числе ввести ограничения против Московской биржи и „Росатома“. В ПАСЕ заявили, обращаясь к ЕС и странам G7, что в соответствии с международным гуманитарным правом российские нефтеперерабатывающие заводы должны считаться законными военными целями.
Первый истребитель F-16 окажется в Украине до конца мая. Об этом сообщил премьер Бельгии Александр де Кроо. „Поставка первого самолета с подготовленными пилотами должна состояться до лета“, — заявил политик.
В Польше задержали человека, который хотел помочь спецслужбам РФ организовать покушение на Зеленского, сообщила СБУ.
По версии следствия, гражданин Польши по собственной инициативе наладил контакт с представителями российского Минобороны и сообщил им о желании работать на российскую военную разведку.
Он должен был собирать и передавать в РФ информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Польши. Среди прочего, это должно было помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на Владимира Зеленского во время его визита в Польшу.
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