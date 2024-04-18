ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (785-й день) | В Польше задержали человека, который хотел помочь спецслужбам РФ организовать покушение на Зеленского

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили больше 45 дронов, снарядов и ракет над тремя регионами. Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 18 апреля перехватили или уничтожили украинские беспилотники и другие воздушные цели над территорией Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.

Всего за минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию 13 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины. Из разных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию, были атакованы 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры.

Ночью Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе. ВСУ заявили, что сбили все беспилотники. Войска РФ атаковали 13 беспилотниками типа „Шахед-131/136“ из Краснодарского края и аннексированного Крыма. Все 13 дронов, как утверждают в ВСУ, были сбиты в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

• Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили склад боеприпасов и еще один важный объект противника.

• На новопавловском направлении войска РФ 23 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области.

• На авдеевском направлении украинские военные отразили 19 атак россиян в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

• Произошло 87 боевых столкновений. На бахмутском направлении ВСУ отразили 24 атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новое и Клещеевка Донецкой области.

• За минувшие сутки российские военные нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Военная разведка Украины опубликовала список уничтоженной или „критически“ поврежденной техники войска РФ в результате атаки 17 апреля на военный аэродром в аннексированном Джанкое (Крым).

В начале апреля назначенное Россией руководство Запорожской АЭС обвинило Украину в нескольких атаках на станцию, в том числе на корпус с тренажером реакторного зала. Украинская военная разведка заявила, что РФ сымитировала атаки.

Беспилотник атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей захваченной РФ станции. Дрон сбили над крышей корпуса, никто не пострадал. Назначенное РФ руководство АЭС обвинило в атаке ВСУ.

Посольство РФ в Германии заявило, что Москва отвергает обвинения в адрес российских спецслужб в планах атак на военные объекты в Германии „как абсурдные и нелепые“.

Главным подозреваемым считается Дитер С. из Баварии. Его подозревают в разведывательной агентурной деятельности, в том числе в диверсионных целях, а также в слежке за военными объектами. По данным Spiegel, главный подозреваемый следил за транспортными маршрутами, используемыми для перевозки военных грузов, чтобы в конечном счете подорвать немецкую поддержку Украины.

Полиция немецкого города Байройт в Баварии 17 апреля задержала двух граждан Германии, подозреваемых в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. По их информации, задержаны два русских немца — 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Й.

В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция. В результате российского обстрела погибли 18 человек. Как сообщил глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус, 78 человек получили ранения, 37 из них остаются в больницах. Войска РФ нанесли удар тремя ракетами по Чернигову 17 апреля. Под обстрел попало восьмиэтажное здание отеля, в котором, по неподтвержденной информации бывшего депутата Игоря Мосийчука, располагались украинские военные. В результате обстрела также были повреждены более 20 многоквартирных домов.

Ведомство утверждает, что были уничтожены или повреждены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО, а также аппаратура наблюдения за воздушным пространством „Фундамент-М“.

Один человек погиб в результате российского обстрела поселка Очеретино, сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. По его словам, войска РФ ударили по поселку утром 18 апреля, попав в один из домов.

Мирная жительница погибла при обстреле жилого сектора города Селидово в Донецкой области, сообщает МВД Украины. Тело погибшей спасатели достали из-под завалов частного жилого дома. Всего в результате атаки утром 18 апреля один частный дом разрушен, 11 повреждены, в двух домах произошли пожары.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что подготовленные США предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине могут нарушать международное право.

„Переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию — это то, к чему нужно подходить очень осторожно“, — цитирует главу ЕЦБ The Financial Times. По словам Лагард, подобные действия могут изменить международный порядок, „который вы [страны Запада] хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала“.

Министры финансов „Большой семерки“ и управляющие центральными банками пообещали продолжить работу над „всеми возможными способами“ использования замороженных российских активов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление G7, распространенное 17 апреля.

„Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться заблокированными в соответствии с нашими правовыми системами“, — заявили представители G7.

Министры иностранных дел стран „Большой семерки“ встречаются на итальянском острове Капри, в повестке дня — Украина и ближневосточный кризис.