Два года назад Россия и Украина пытались вести переговоры о мире. Когда Путину не удался блицкриг, он был согласен даже на обсуждение статуса Крыма

Как отмечает издание, на первой встрече в Беларуси 28 февраля 2022 года (через четыре дня с начала вторжения) российская сторона выдвигала жесткие условия, требуя фактической капитуляции Украины, однако по мере того как положение на фронте начало складываться не в пользу российских военных, позиции Москвы становились все менее требовательными.

В конце марта на переговорах в Стамбуле стороны сообщили, что согласовали совместное коммюнике. Его общие условия были озвучены тогда же, однако полностью оно не публиковалось. Как пишет Foreign Affairs, текст документа, который официально был озаглавлен «Основные положения Договора о гарантиях безопасности Украины», в основном, готовила украинская сторона, а россияне предварительно согласились использовать его как основу для будущего договора.

Коммюнике предполагало, что Украина будет нейтральным и безъядерным государством, а также обязуется не присоединяться к военным союзам и не допускать размещение иностранных войск на своей территории. При этом проект договора не предусматривал запрета Украины на вступление в ЕС. Также в проекте ничего не говорилось о территориях в Донбассе, которые тогда уже были заняты российскими войсками.

Однако в коммюнике содержался пункт, который Foreign Affairs характеризует как «ошеломляющий»: он предполагал, что Россия и Украина разрешат спор вокруг Крыма в течение последующих 10-15 лет путем мирных переговоров. Издание напоминает, что после аннексии в 2014 году Москва неоднократно заявляла, что вопрос с Крымом «закрыт окончательно», но «предлагая переговоры по его статусу, Кремль молчаливо признавал, что это не так».