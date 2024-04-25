Правда ли, что на этом видео показан один из иранских беспилотников, пытавшихся атаковать Израиль?
В апреле 2024 года в соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждалось, запечатлён иранский дрон, направлявшийся в сторону Израиля, но запутавшийся в проводах в Ираке. Мы решили проверить, так ли это.
В ночь на 14 апреля Иран запустил по целям на территории Израиля более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Подавляющее большинство из них были сбиты. Вскоре в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, запечатлён как раз один из таких дронов. Пользователи Сети писали, что этот беспилотник не долетел до Израиля и запутался в проводах где-то на территории Ирака. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы „Прямой эфир“ (853 000 просмотров на момент написания разбора), „Поздняков 3.0“ (327 000), „Правдивости“ (203 000), „Дядя Слава“ (194 000) и Voblya (155 000).
В 26-секундном ролике с разных ракурсов показан беспилотник, застрявший в проводах. Авторы видео сопровождают съёмку возгласами на арабском языке. Никаких других объектов в кадре не видно, поэтому для установления времени и места создания ролика мы обратились к обратному поиску Google по изображению.
К самой ранней записи, которую удалось обнаружить «Проверено», — посту в соцсети X, размещённому там 20 февраля 2024 года в 20:38 по московскому времени, — прилагалось не видео, а скриншот из него. Автор публикации утверждает, что беспилотник застрял в проводах на территории сирийской провинции Хасеке. К тем же результатам касательно первоисточника ранее пришли фактчекеры из Lead Stories и AFP.
Самое раннее видео, которое удалось найти через обратный поиск Google, появилось в X в тот же день, 20 февраля, но немного позже, в 22:55. Автор этого видео, работающий в регионе курдский журналист Зана аль-Али написал, что дрон потерпел крушение в городе Камар-ад-Дин, расположенном между Хасеке и Дейр-эз-Зором.
Эту локацию — область между Хасеке и Дейр-эз-Зором — указывали и многие другие пользователи, запостившие видео 20 и 21 февраля 2024 года.
Сирийский оппозиционный телеканал Syria TV, сообщивший о падении дрона 21 февраля, предположил, что беспилотник был запущен проиранскими формированиями в сторону базы западной коалиции, расположенной недалеко от города Эш-Шаддада. Этот населённый пункт расположен к югу от Хасеке. Американские военные базы в Сирии постоянно подвергаются атакам дронов: такие удары были и в ноябре 2023 года, и в феврале 2024-го. Причём чаще всего целями нападений становятся базы на северо-востоке Сирии, в районе Эш-Шаддады и Дейр-эз-Зора.
Таким образом, вирусное видео не имеет никакого отношения к нападению Ирана на Израиль в апреле 2024 года. Ролик с беспилотником, запутавшимся в проводах, был снят не позднее 20 февраля, а сам инцидент произошёл не в Ираке, а в северо-восточной части Сирии.
Итог: Неправда