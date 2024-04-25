Правда ли, что на этом видео показан один из иранских беспилотников, пытавшихся атаковать Израиль?

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В 26-секундном ролике с разных ракурсов показан беспилотник, застрявший в проводах. Авторы видео сопровождают съёмку возгласами на арабском языке. Никаких других объектов в кадре не видно, поэтому для установления времени и места создания ролика мы обратились к обратному поиску Google по изображению.

К самой ранней записи, которую удалось обнаружить «Проверено», — посту в соцсети X, размещённому там 20 февраля 2024 года в 20:38 по московскому времени, — прилагалось не видео, а скриншот из него. Автор публикации утверждает, что беспилотник застрял в проводах на территории сирийской провинции Хасеке. К тем же результатам касательно первоисточника ранее пришли фактчекеры из Lead Stories и AFP.

Самое раннее видео, которое удалось найти через обратный поиск Google, появилось в X в тот же день, 20 февраля, но немного позже, в 22:55. Автор этого видео, работающий в регионе курдский журналист Зана аль-Али написал, что дрон потерпел крушение в городе Камар-ад-Дин, расположенном между Хасеке и Дейр-эз-Зором.

Эту локацию — область между Хасеке и Дейр-эз-Зором — указывали и многие другие пользователи, запостившие видео 20 и 21 февраля 2024 года.